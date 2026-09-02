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লাইক, ভিউয়ের লোভে শিকেয় পবিত্রতা! রাজ্যের একাধিক মন্দিরে জারি কড়া নির্দেশিকা

Temple Smartphone Ban: ৫ টাকা ফি দিয়ে কাউন্টারে স্মার্টফোন জমা রেখে টোকেন নিতে হবে। তবে ক্যামেরা ছাড়া সাধারণ বোতাম ফোন ব্যবহারে ছাড় দেওয়া হয়েছে। দামি ফোন জমা রাখা এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:56 AM IST
লাইক, ভিউয়ের লোভে শিকেয় পবিত্রতা! রাজ্যের একাধিক মন্দিরে জারি কড়া নির্দেশিকা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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