/লাইক, ভিউয়ের লোভে শিকেয় পবিত্রতা! রাজ্যের একাধিক মন্দিরে জারি কড়া নির্দেশিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আট থেকে আশি- সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় কমবেশি আসক্ত সকলেই। বিশেষ করে ডিজিটাল দুনিয়ায় একটু 'লাইক' আর 'ভিউ'-এর লোভে এবং রিল বানানোর তাগিদে স্থান, কাল, পাত্র কিছুই যেন মাথায় থাকে না কারোর। এমনকী যে পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে মানুষ পৌঁছায় মনের একটু শান্তির খোঁজে, সেখানেও ক্যামেরার লেন্স আর রিল তৈরির চটুলতায় বিঘ্ন ঘটছে আধ্যাত্মিক পরিবেশের। মন্দিরের ভিতরে চলা এই প্রবণতা রুখতে সরকার কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্যের ৫২ টি প্রধান মন্দিরের কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি।
তামিলনাড়ুর ৫২টি প্রধান মন্দিরে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বিজয় সরকার। মন্দিরে স্মার্টফোন বহন ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তামিল সরকার। মন্দির চত্বরে ভিডিয়ো ও রিল তৈরির প্রবণতা রুখতে এবং পবিত্রতা বজায় রাখতে নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে নতুন নীতি, যা মূলত মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নিয়েছে সরকার। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, স্মার্টফোন ইউজাররা নির্দিষ্ট কাউন্টারে ফোন জমা দিয়ে পাঁচ টাকার বিনিময়ে টোকেন নিতে হবে। তবে ক্যামেরা ছাড়া সাধারণ মোবাইল ব্যবহারের ছাড় রয়েছে।
ডিজিটাল খবর ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে অনেকেই মন্দির চত্বরে গিয়ে অনেকেই ছবি তোলেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভক্তদের মধ্যে রিল ও ভিডিয়ো রেকর্ড করার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় ও মানবসেবা (HR&CE) মন্ত্রী রমেশ এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নতুন বিধিনিষেধের কথা প্রকাশ্যে আনেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরের পবিত্রতা রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।
নতুন নিয়ম চালুর ফলে ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশের আগে নির্দিষ্ট জমানো কাউন্টারে স্মার্টফোন জমা রাখা বাধ্যতামূলক। জমা নেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ভক্তকে একটি রসিদ বা প্লাস্টিকের টোকেন দেবে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সেই টোকেন দেখিয়েই ফোন ফেরত পাওয়া যাবে। তবে সাধারণ বোতাম ফোন অর্থাৎ ক্যামেরা ছাড়া মোবাইল ব্যবহারে কোনও বাধা দেওয়া হচ্ছে না।
ইতিমধ্যে কাঞ্চিপুরের বিখ্যাত দেবরাজস্বামী-আথি ভরদার মন্দিরে গত মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকেই এই ব্যবস্থা পুরো চালু করা হয়েছে। সেখানে কম্পিউটারের চারজন কর্মী নিয়োগ করে দ্রুত ফোন জমা নেওয়া হচ্ছে। ভক্তদের ছবি, ফোনের মডেল এবং মোবাইল নম্বর ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এর পর রশিদ মিলিয়ে তবেই মোবাইল ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে।
ভক্তদের সুবিধার জন্য মন্দিরের প্রবেশ পথ ও পার্কিং এলাকায় বহুভাষিক নোটিস বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে হ্যান্ডমাইকে নিয়মিত ঘোষণা করে পুরো নিয়ম বুঝিয়ে বলা হচ্ছে। তবে প্রথম দিনে এই নিয়ম ঘিরে সাধারণ ভক্তদের মধ্যে নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেকেই এই পদক্ষেপকে মন্দিরের ধর্মীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন। অন্যদিকে সুরক্ষার ঘাটতি এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বরের এক নির্দেশের পর এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিরুচেন্দুরের আরুলমিগু সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দিরে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করার দাবিতে সিতারামন নামের এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা করেন। সেই মামলার শুনানিতেই আদালত মন্দির চত্বরে মোবাইল ব্যবহারের ওপর একাধিক কড়া পর্যবেক্ষণ দেয়। আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার অবশেষে রাজ্যজুড়ে একযোগে ৫২টি মন্দিরে নতুন নিয়ম বলবৎ করল।
এইচআর অ্যান্ড সিই দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বারবার বারণ করা সত্ত্বেও বহু মানুষ মন্দির চত্বরে সেলফি তুলছিলেন। প্রতিমার ছবি ও পুজোর আচার-অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার ঘটনা ঘটছিল। এতে অন্য সাধারণ ভক্তদের ভাবগাম্ভীর্য ও মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটছে। পরিস্থিতি সামাল দিতেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভিআইপি বা সেলিব্রিটিদের ক্ষেত্রেও ছবি ও ভিডিও তোলার নিয়ম সম্পূর্ণ বন্ধ করা হল।
অন্যদিকে, এই নিয়ম চালু হওয়ায় বেজায় চিন্তায় পড়েছেন মন্দিরের কর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষরা। জুতো ভুল হলে বড় সমস্যা হয় না, কিন্তু দামি স্মার্টফোন হারিয়ে গেলে দায় কে নেবে—তা নিয়ে জট তৈরি হয়েছে। মন্দির কর্মীদের দাবি, হাজার হাজার দামি ফোন নিরাপদে রাখা অত্যন্ত দায়িত্ব ও মানসিক চাপের কাজ। আবার স্থানীয় ভক্তদের বক্তব্য, প্রতিদিন পাঁচ টাকা খরচ করে দীর্ঘ লাইনে ফোন জমা দেওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত ঝামেলাদায়ক।
ভক্তদের এই আপত্তির জবাবে হিন্দু ধর্মীয় ও মানবসেবা মন্ত্রী রমেশ সবটা পরিষ্কার করেছেন। তিনি জানান, পাঁচ টাকার ফি কোনও উপার্জনের জন্য নেওয়া হচ্ছে না। কর্মী নিয়োগ, ডিজিটাল ডেটা রাখা এবং সিকিউরিটি লকারের পরিকাঠামো সামলাতেই এই সামান্য টাকা নেওয়া হচ্ছে। ভিড় এড়াতে প্রয়োজনে আরও বেশি কাউন্টার খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাময়িক অসুবিধা হলেও সাধারণ ভক্তরা ধীরে ধীরে এই নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন বলে আশাবাদী প্রশাসন।
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