700 Dead in Election Violence in Tanzania Crisis: তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি সামিয়া সুলুহু হাসান দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় ফেরার পথে। গত বুধবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তানজানিয়ার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে সামিয়া হাসানের নেতৃত্বে শাসকদল বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে দেশের দুই বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হয় এবং এর জেরে নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক হিংসা ছড়িয়েছে সে দেশে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 1, 2025, 02:55 PM IST
700 Dead in Election Violence: ভোট-সন্ত্রাসের জেরে মারণ সংঘর্ষে ৭০০ মৃত্যু! জারি কারফিউ, নেমেছে সেনা, উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ...ভয়ংকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশটির মোট ২৭২টি আসনের মধ্যে ১২০টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সামিয়া সুলুহু হাসান (President Samia Suluhu Hassan) প্রায় ৯৭ শতাংশ ভোটে এগিয়ে আছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে, বিরোধী দল চাদেমার দাবি, নির্বাচনের পর থেকে হিংসায় অন্তত ৭০০ জন নিহত হয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। ভয়ংকর পরিস্থিতি। নড়েচড়ে বসেছে গোটা বিশ্ব। তানজানিয়ার (Tanzania) ঘটনা।
দেশ জুড়ে কয়েকদিনের এই ঘোর অস্থিরতার মধ্যেই সামিয়া আরও একটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন।

 ৯৫ শতাংশেরও বেশি

নির্বাচনের আগে প্রধান প্রার্থীদের জেলে পাঠানো হয়। আবার কারো প্রার্থীপদ নিষিদ্ধও করা হয়। এতে দেশটিতে সহিংস বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে। প্রাথমিক গণনায় সামিয়া প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ৯৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন বলে দেখা গিয়েছে। যা এই অঞ্চলে একটি বিরল বিজয়। শনিবারই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যাপক নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। তবে তাঁর সরকার নিজেদের অবস্থান জোরদার করার জন্য সমালোচকদের কণ্ঠকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা

তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো নেতাদের তিনি নির্বাচনে দাঁড়াতে দেননি বা জেলে পাঠিয়েছেন। দেশটির প্রধান বিরোধী দল চাদেমা পার্টিকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। গত বুধবারের নির্বাচনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগে জনতা রাজধানী দার এস-সালাম ও অন্যান্য শহরের রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীরা এ সময় প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহুর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। হামলা করা হয় নির্বাচনি কেন্দ্রগুলিতেও।

ইন্টারনেট শাটডাউন এবং

এরপর সরকার দেশ জুড়ে ইন্টারনেট শাটডাউন ঘোষণা করে, পাশাপাশি জারি করা হয় কারফিউ। বুধবার ভোর থেকে সংবাদ ওয়েবসাইট আপডেট করা হয়নি এবং সাংবাদিকদের দেশে অবাধে কাজ করার অনুমতিও নেই। প্রধান বিরোধী দল চাদেমা জানিয়েছে, বুধবার নির্বাচনের দিন বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। তানজানিয়ায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিন দিনের বিক্ষোভে প্রায় ৭০০ জন নিহত হয়েছেন বলে শুক্রবার এএফপিকে জানিয়েছিল দেশটির প্রধান বিরোধী দল চাদেমা। 

মৃতের সংখ্যা প্রায় ৭০০

শুক্রবার দেশটির অর্থনৈতিক রাজধানী দারুস সালামের কেন্দ্রস্থলে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করেন। সেখানে চাদেমার মুখপাত্র জন কিটোকা বলেন, নিহতের সংখ্যা দারুস সালামে ৩৫০ জন ও মওয়ানজায় ২০০-রও বেশি। দেশের অন্যান্য জায়গার হিসেব করলে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৭০০। অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর থেকে সামিয়া কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ থাবিত কম্বো শুক্রবার বলেছেন, তার সরকারের কাছে কোনো মৃত ব্যক্তির পরিসংখ্যান নেই। তার সরকার অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ অস্বীকার করেছে।  

ক্ষুব্ধ সাধারণ?

সামিয়া তাঁর অবস্থানকে দৃঢ় করতে এবং তাঁর দলের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য একটি জোরালো জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলি ভোটের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অপহরণের কথা জানিয়েছে। সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে সামিয়ার ছেলে আব্দুল হালিম হাফিদ আমিরের উপর জনসাধারণের ক্ষোভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে দমন-পীড়নে মদতের অভিযোগ রয়েছে।

