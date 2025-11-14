English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Red Fort Blast: 'ডাক্তারি পড়েছে বলেই এরা মানুষ হয়েছে এমন নয়, কারণ ওরা ইসলামও পড়েছে! ইসলাম মানুষকে খুন করতে শেখায়...'

Taslima Nasrin on Delhi Blast: এটি একটি 'হোয়াইট-কলার' সন্ত্রাসী মডিউলের অংশ ছিল- এই তত্ত্ব প্রকাশ্যে আসে। ডাঃ উমর মোহাম্মদ সেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয় যেটি বিস্ফোরণ ঘটায়, এতে কমপক্ষে নয়জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। ডাঃ উমরের সঙ্গে আরও দুজন ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল – ডাঃ মুজাম্মিল আহমেদ গানাই এবং ডাঃ আদিল রাদার – যারা এই মডিউলের অংশ ছিলেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 14, 2025, 05:53 PM IST
Delhi Red Fort Blast: 'ডাক্তারি পড়েছে বলেই এরা মানুষ হয়েছে এমন নয়, কারণ ওরা ইসলামও পড়েছে! ইসলাম মানুষকে খুন করতে শেখায়...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মুসলিম সন্ত্রাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে মুসলমানদেরই,'— এই কথা বলেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিন। লাল কেল্লার বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি তাঁর কলমে গর্জে ওঠেন।  তিনি আন্ডারলাইন করে বলেন যে, ওই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও 'চরম সন্ত্রাসী' হয়ে উঠেছে।

তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে বলেন যে, 'বিজ্ঞান পড়া তাদের মানবিক করে না, কারণ বিজ্ঞানের পাশাপাশি তারা ইসলামও পড়ে। বিজ্ঞান তাদের জীবন বাঁচাতে শেখায়; ইসলাম তাদের জীবন নিতে বলে। বিজ্ঞান এই পৃথিবীতে আরাম ও বিলাসিতার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ইসলাম মৃত্যুর পরের জীবনে আরাম ও বিলাসিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন চিরন্তন – তাই, পরকালের প্রতি আকর্ষণ বেশি।' নারী নির্যাতন ও ইসলামের সমালোচনার জন্য পরিচিত এই লেখিকা দিল্লি বিস্ফোরণের পর এভাবেই তাঁর সুর চড়িয়েছেন। 

দিল্লি বিস্ফোরণ সন্ধ্যা ৬:৫২ নাগাদ ঘটে। দিল্লির উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকাকে কাঁপিয়ে দেয় এবং পুরনো দিল্লি জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এটি একটি 'হোয়াইট-কলার' সন্ত্রাসী মডিউলের অংশ ছিল- এই তত্ত্ব প্রকাশ্যে আসে। ডাঃ উমর মোহাম্মদ সেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয় যেটি বিস্ফোরণ ঘটায়, এতে কমপক্ষে নয়জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। ডাঃ উমরের সঙ্গে আরও দুজন ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল – ডাঃ মুজাম্মিল আহমেদ গানাই এবং ডাঃ আদিল রাদার – যারা এই মডিউলের অংশ ছিলেন।

ডাঃ উমর বাকি দুজনের সাথে ফরিদাবাদে অবস্থিত আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজে দেখা করেছিলেন।

জানা যায়, ডাঃ উমর আতঙ্কিত হয়ে বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছিলেন কারণ তাঁর সহযোগীরা বিস্ফোরক সহ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া সাতজনের মধ্যে ছিলেন।

বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পরেই, গাড়ির নথিভুক্ত মালিক, সালমানকে শনাক্ত করে দিল্লি পুলিশ আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি ইতিমধ্যেই গাড়িটি অন্য এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। আরও তদন্তে জানা যায় যে গাড়িটি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিকের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, যা একটি সম্ভাব্য জঙ্গি সংযোগের সন্দেহ জাগিয়েছে।

'আমাদের কোনো ভূমিকা নেই': আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (ডঃ) ভূপিন্দর কৌর আনন্দ বুধবার বলেছেন যে, 'প্রতিষ্ঠানের গ্রেফতার হওয়া ডাক্তারদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সংযোগ নেই'।

বিশাল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-এর মতো রাসায়নিক এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেফতার হওয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় কৌর বলেন, "আমরা এই ধরনের সমস্ত মিথ্যা এবং মানহানিকর অভিযোগের তীব্র নিন্দা করি এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করি। কিছু প্ল্যাটফর্মে যা অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ধরনের কোনো রাসায়নিক বা উপাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ব্যবহার, সংরক্ষণ বা হস্তান্তর করা হচ্ছে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে, তারা সোমবার সন্ধ্যায় লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে কমপক্ষে নয়জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়া দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সব ধরনের সমর্থন দিচ্ছে।

