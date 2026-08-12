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৪০ বছরের সম্পর্কে দাঁড়ি! টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা এন চন্দ্রশেখরনের- দায়িত্বে কে?

N Chandrasekaran resigns: পুনর্নিয়োগ ঘিরে বিতর্কের মাঝেই বুধবার টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এন চন্দ্রশেখরন। পদত্যাগ বিবৃতিতে এন চন্দ্রশেখরন জানিয়েছেন, কর্মী, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা জরুরি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 12, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:16 PM IST
৪০ বছরের সম্পর্কে দাঁড়ি! টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা এন চন্দ্রশেখরনের- দায়িত্বে কে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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