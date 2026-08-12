/৪০ বছরের সম্পর্কে দাঁড়ি! টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা এন চন্দ্রশেখরনের- দায়িত্বে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টাটা গোষ্ঠীতে বড় ধরনের ডামাডোল। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী টাটা গ্রুপের শীর্ষ নেতৃত্বে বড় ধরনের রদবদল। টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এন চন্দ্রশেখরন। পুনর্নিয়োগ ঘিরে বিতর্কের মাঝেই বুধবার নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এন চন্দ্রশেখরন। তবে ইস্তফা দিলেও ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পদে থেকেই কাজ চালাবেন তিনি। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি মাসেই তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। সেই মেয়াদ সম্পন্ন করবেন তিনি।
নোয়েল টাটার সঙ্গে মতপার্থক্য
টাটা গ্রুপের ভবিষ্যৎ পরিচালন পদ্ধতি ও নীতি নিয়ে টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটার সঙ্গে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখনের বেশ কিছু বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্যের খবর সামনে এসেছে। সেই মতপার্থ্যকের পরই এন চন্দ্রশেখনের টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত সামনে এল। টাটা সন্স টিসিএস, টাটা মোটরস, এয়ার ইন্ডিয়া-সহ ৩০টিরও বেশি সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার ৬৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক মূল শাখা টাটা ট্রাস্ট।
সূত্রের খবর, গত ফেব্রুয়ারিতে স্যর দোরোবজি টাটা ট্রাস্ট ও স্যর রতন টাটা ট্রাস্ট একযোগে চন্দ্রশেখরনকে আরও পাঁচ বছরের জন্য টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল। টাটা সন্সের বোর্ড এবং নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটিও এই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানায়। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের বৈঠকে বোর্ডেরই সদস্য নোয়েল টাটা তাতে সম্মতি না দেওয়ায় সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত হতে পারেনি। নোয়েল টাটা মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রেখেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিল— টাটা সন্সকে ভবিষ্যতে কখনও শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত (লিস্টিং) করা যাবে না। চন্দ্রশেখরন এই ধরনের কোনও লিখিত অঙ্গীকার দিতে রাজি হননি। ফলে বিষয়টি ঝুলে থাকে।
চন্দ্রশেখরনের পদত্যাগ বিবৃতি
যার জেরেই ইস্তফার সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। পদত্যাগের বিষয়ে এক বিবৃতিতে এন চন্দ্রশেখরন জানিয়েছেন, বোর্ডের সেই বৈঠকের পর দীর্ঘ ছয় মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। টাটা সন্স একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে গ্রুপের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মী, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা জরুরি। তাই তিনি ২০২৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মেয়াদ শেষের পর আর নতুন করে দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে বোর্ডকে অবিলম্বে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচনের অনুরোধও জানিয়েছেন।
টাটার শেয়ারের পতন
প্রসঙ্গত টাটার সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছরের সম্পর্ক এন চন্দ্রশেখরনের। ১৯৮৭ সালে টাটা গ্রুপে যোগ দেন এন চন্দ্রশেখরন। ২০০৯ সালে টিসিএস-এর সিইও হন। ২০১৭ সালে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন চন্দ্রশেখরনের পদত্যাগের খবর সামনে আসতেই শেয়ারবাজারে টাটার গ্রুপের শেয়ারের পতন ঘটে। টাটা গ্রুপের একাধিক সংস্থার শেয়ারের দর প্রায় ৪ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে টাটার শেয়ার। এই পরিস্থিতিতে টাটা সন্সের পরবর্তী উত্তরসূরি কে হতে চলেছেন? টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হিসেবে বোর্ড কাকে বেছে নেবে? সেদিকেই তাকিয়ে বিনিয়োগকারীরা।
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