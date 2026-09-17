এন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে টাটা গ্রুপে নজিরবিহীন সংঘাত! সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' দাবি টাটা ট্রাস্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় শিল্পজগতের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা 'টাটা গ্রুপ'-এর অন্দরমহলে ফের বড়সড় ফাটল ও আইনি সংঘাতের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। টাটা সন্সের (Tata Sons) কার্যকরী চেয়ারম্যান হিসেবে এন চন্দ্রশেখরনকে (N Chandrasekaran) আরও পাঁচ বছরের জন্য পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবকে সরাসরি "আইনগতভাবে অবৈধ" বলে ঘোষণা করেছে ৬৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক 'টাটা ট্রাস্ট' (Tata Trusts)। গত ১২ আগস্ট হঠাৎ করেই চন্দ্রশেখরন দায়িত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে টাটা সন্সের বোর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তাঁকে পদে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যাকে মানতে নারাজ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা (Noel Tata)।
ঘটনার সূত্রপাত টাটা সন্সের নমিনেশন অ্যান্ড রেমিউনারেশন কমিটির (NRC) একটি সুপারিশ কেন্দ্র করে। টাটা সন্স জানায়, গত ৩ সেপ্টেম্বর কোম্পানির স্বার্থে চন্দ্রশেখরনকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর টাটা সন্সের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে উপস্থিত চারজন পরিচালক চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগের পক্ষে ভোট দেন। পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে ২০২৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির পর আরও পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
তবে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দেয় টাটা ট্রাস্ট। ট্রাস্টের দাবি, পর্ষদের এই ভোটাভুটি সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ও নিয়মবহির্ভূত। নিয়ম অনুযায়ী, টাটা ট্রাস্টের মনোনীত পরিচালক নোয়েল টাটা ওই প্রস্তাবে নিজের 'ভিটো' (Veto) ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ট্রাস্টের মতে, মনোনীত পরিচালকের ভিটো প্রয়োগের পর কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোনো প্রস্তাব পাস করানো যায় না। নোয়েল টাটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, "পুরোনো অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে এবং আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।"
উল্লিখিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে টাটা গ্রুপের দুই প্রধান স্তম্ভের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ফের প্রকাশ্যে এসেছে। টাটা সন্স জানাচ্ছে, ২০২৫ সালেই নীতিগতভাবে চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ বাড়ানোর কথা ভাবা হলেও গত ফেব্রুয়ারিতে ঐকমত্যের অভাবে তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁরা পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেন। টাটা ট্রাস্ট বনাম টাটা সন্সের এই আইনি জটিলতা শেষ পর্যন্ত দেশের বিচারব্যবস্থায় গড়ায় কি না, সেদিকেই নজর রাখছে কর্পোরেট ভারত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)