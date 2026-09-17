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এন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে টাটা গ্রুপে নজিরবিহীন সংঘাত! সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' দাবি টাটা ট্রাস্টের

Tata Sons chairman reappointment: টাটা সাম্রাজ্যে আবার বড় ধরনের টানাপোড়েন! এন চন্দ্রশেখরনকে আরও ৫ বছরের জন্য টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্তকে একবাক্যে 'অবৈধ' বলল সংস্থার সর্ববৃহৎ শেয়ারহোল্ডার 'টাটা ট্রাস্ট'। নোয়েল টাটা ভিটো প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কীভাবে আনা হলো এই প্রস্তাব?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 17, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:06 PM IST
এন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে টাটা গ্রুপে নজিরবিহীন সংঘাত! সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' দাবি টাটা ট্রাস্টের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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