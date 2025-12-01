English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
TCS Lay offs: ভয়ংকর TCS! টপ পারফর্ম্যারকেও কোনও কারণ ছাড়াই একদিনের নোটিশে জোর করে ছাঁটাই... বিধ্বস্ত মহিলা-কর্মী বললেন...

TCS News: সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলটি টিসিএস-এর কাছে চাকরিচ্যুত কর্মীদের পরীক্ষার খাতা এবং নম্বর প্রকাশ করার দাবিও জানানো হয়েছে। এটিকে 'পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ছদ্মবেশে জোরপূর্বক পদত্যাগ' অর্থাত্‍ পরীক্ষার নামে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ জানানো হয়েছে। তারা একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও দিয়েছে, যেখানে সম্ভবত বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীটির শেয়ার করা বিবরণ রয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 1, 2025, 06:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস (TCS)-এর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ।

এই সপ্তাহে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ উঠেছে। একাধিক কর্মচারী অভিযোগ করেছেন যে তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে (TCS layoffs), আবার কেউ কেউ কোম্পানিকে দক্ষতার মূল্যায়নের পরিবর্তে 'খেয়ালখুশি মতো' চাকরির সিদ্ধান্ত নিতে অভিযুক্ত করেছেন।

এই অভিযোগগুলো মহারাষ্ট্রের আইটি এমপ্লয়িজ ফোরাম (Forum for IT Employees in Maharashtra) সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছে। সেখানে পুণের এক মহিলার দুর্দশার কথা বলা হয়েছে, যিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেওয়া সত্ত্বেও প্রথমে বেতন হ্রাস এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং পরে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

আইটি ফোরামটি 'এক্স' (X)-এ একটি পোস্টে অভিযোগ করেছে:

'এক মহিলা কর্মী, যিনি টিসিএস-এ চাকরি করতেন বলে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের সময় খোরপোশ (alimony) পেতে অস্বীকার করা হয়েছিল — এখন বরখাস্ত করা হয়েছে। যার ফলে তিনি উপার্জন বেকার হয়ে পড়েছেন। কর্মীদের তাদের পরীক্ষার খাতা বা ফলাফল দেখানো হয় না। যখন একটি পরীক্ষা কারও জীবিকা নির্ধারণ করে, তখন কর্মীদের জানার অধিকার আছে যে, তারা কোথায় ভুল করেছেন। এই ব্যবস্থাটি দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নয়, বরং মানুষকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'এআই পরীক্ষা দিতে বলা হয় এবং একদিনের নোটিশে বরখাস্ত'

'এক্স' এ শেয়ার করা পোস্টটিতে বলা হয়েছে:

'আমি সম্প্রতি একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং এবং অন্যায় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমার বিবাহবিচ্ছেদের পরে, আমি টিসিএস পুণেতে সচ্ছলভাবে কর্মরত ছিলাম বলে কোনও খোরপোষ পাইনি। দুঃখজনকভাবে, টিসিএস মাত্র একদিনের নোটিশে আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। গত ছয় মাস ধরে, আমি একজন স্পষ্ট 'ওভারঅ্যাচিভার' হওয়া সত্ত্বেও—যেখানে 'ভালো পারফরম্যান্স'-এর লক্ষ্য ছিল দিনে মাত্র ১৩৫টি কেস, সেখানে আমি নিয়মিতভাবে দিনে ২০০-এর বেশি কেস সামলেছি এবং সমস্ত কেস-হ্যান্ডলিং সময়সীমা পুরোপুরি মেনে চলেছি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই মহিলা জানান যে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে 'ডি-ব্যান্ড রেটিং' দেওয়া হয়েছিল', যার ফলে তার একাধিকবার বেতন হ্রাস হয়। কোম্পানি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার আগে শেষ দুই মাসে একটি এআই (AI) কোর্স নেওয়াও বাধ্যতামূলক করেছিল।

তিনি আরও বলেছেন যে, কোম্পানি কোনও বিস্তারিত তথ্য না দিয়েই তাকে কেবল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কথা জানিয়েছে এবং এটিকে তাঁর চাকরি বাতিলের কারণ হিসেবে ব্যবহার করেছে।

'টিসিএস আমার জন্য একটি এআই কোর্স বাধ্যতামূলক করে, একই সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের সময় বা সময়সূচী দেয়নি। যখন পরীক্ষা নেওয়া হয়, তখন আমাকে শুধু জানানো হয় যে আমি ফেল করেছি—কোনও নম্বরের বিস্তারিত তথ্য, ফিডব্যাক বা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া শেয়ার করা হয়নি। এই একটি 'ব্যর্থতা'-কে কারণ দেখিয়ে, টিসিএস পরের দিন থেকেই আমার চাকরি বাতিল করে দেয়। এমনকি আমার নিজের ম্যানেজারও এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং এইচআর-এর (HR) সাথে লড়াই করেছিলেন, বারবার আমার ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এইচআর নমনীয় হয়নি,' তিনি কাঁদতে কাঁদতে জানান।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

