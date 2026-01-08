TCS New Work From Office rule: ফের কর্মীদের বড় টাইট দিল TCS, অফিসে এসে কাজ না করলে জাস্ট কোনও অ্যাপ্রেইজালই হবে না! মাথায় বাজ...

TCS New Work From Office rule: ফের কর্মীদের বড় টাইট দিল TCS, অফিসে এসে কাজ না করলে জাস্ট কোনও অ্যাপ্রেইজালই হবে না! মাথায় বাজ...
TCS BIG News: ২০২৫ সালের জুনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, টিসিএস-এ 'বেঞ্চ টাইম' বা প্রজেক্ট ছাড়া বসে থাকার সময় কমিয়ে বছরে মাত্র ৩৫ দিন করা হয়েছে। পাশাপাশি, কর্মীদের প্রতিদিন চার থেকে ছয় ঘণ্টা সময় দক্ষতা বৃদ্ধির (skill development) পেছনে ব্যয় করতে বলা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) তাদের 'ওয়ার্ক-ফ্রম-অফিস' (Work From Office) বা অফিস থেকে কাজ করার নীতি মেনে না চলায় কিছু কর্মীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বা মূল্যায়ণ (appraisal) স্থগিত রেখেছে।
গত দুই বছরে এই সংস্থা তাদের উপস্থিতির নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে—
১. এখন কর্মীদের অফিসে দিনে নয় ঘণ্টা সময় কাটানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
২. চার ঘণ্টার কম উপস্থিতি থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা পাঠানো হচ্ছে।
অফিসে না এলে মিলবে না ইনক্রিমেন্ট: কড়া পদক্ষেপ নিল টিসিএস
টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) তাদের অফিস থেকে কাজ করার (WFO) নীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগে বেশ কিছু কর্মীর বার্ষিক মূল্যায়ণ বা অ্যাপ্রাইজাল প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছে।
কর্মীদের কাছে পাঠানো একটি অভ্যন্তরীণ ইমেলে সংস্থাটি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, যারা ২০২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫) পর্যন্ত অফিসের নিয়ম মানেননি, তাদের এই প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছে।
ইমেলে বলা হয়েছে, 'আপনার বার্ষিক অ্যাপ্রাইজাল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও কর্পোরেট স্তর থেকে তা আর এগোবে না, কারণ আপনি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত 'ডব্লিউএফও' (WFO) নীতি মেনে চলেননি। যদি তৃতীয় ত্রৈমাসিকেও এই নিয়ম না মানার কারণে জানুয়ারি ২০২৫-এ আপনার বার্ষিক মূল্যায়ন নিশ্চিত না হয়, তবে আপনাকে ২০২৬ অর্থবর্ষের 'ব্যান্ডিং সাইকেল' থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং কোনও পারফরম্যান্স ব্যান্ড দেওয়া হবে না'।
বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে এর সূচনার মাধ্যমে।
যোগ্য ফ্রেশারদের কাছে ইমেল পাঠানো হয় এবং সংস্থার ইন্ট্রানেট পোর্টালে তথ্য আপডেট করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২২ সাল থেকেই টিসিএস অভিজ্ঞ কর্মীদের (lateral hires) জন্য বার্ষিক মূল্যায়ণ বন্ধ করে দিয়েছিল।
এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর সুপারভাইজাররা, কর্মীদের জন্য 'গোল শিট' তৈরি করেন এবং প্রত্যাশিত কাজের মান নিয়ে আলোচনা করেন।
সারা বছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ হয়েছে, তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত স্কোর এবং 'ব্যান্ড' নির্ধারিত হয়।
কঠোর অফিস নীতি
২০২৪ সালের এপ্রিলেই টিসিএস তাদের ভেরিয়েবল পে (variable pay) বা পরিবর্তনশীল বেতন নীতির সাথে অফিসের উপস্থিতিকে সরাসরি যুক্ত করে দিয়েছিল।
এর জন্য চারটি ধাপ বা 'স্ল্যাব' তৈরি করা হয়েছিল।
১. ত্রৈমাসিক ভেরিয়েবল পে-র পুরো টাকা পেতে হলে একজন কর্মীকে অন্তত ৮৫ শতাংশ সময় শারীরিকভাবে অফিসে উপস্থিত থাকতে হয়।
২. পরবর্তী আপডেট অনুযায়ী, প্রতি বছর অন্তত ২২৫ দিন 'বিলড বিজনেস ডেস' (billed business days) বা কাজের দিন থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
সংক্ষেপে নতুন নিয়মাবলী:
বিষয় নিয়ম
অফিসে সময় প্রতিদিন অন্তত ৯ ঘণ্টা
সতর্কবার্তা ৪ ঘণ্টার কম উপস্থিতিতে এলার্ট
ভেরিয়েবল পে ১০০% পেতে হলে ৮৫% উপস্থিতি জরুরি
কাজের দিন বছরে অন্তত ২২৫ দিন বাধ্যতামূলক
দক্ষতা বৃদ্ধি প্রতিদিন ৪-৬ ঘণ্টা বরাদ্দ
