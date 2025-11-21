TCS Layoff Horror: হচ্ছেটা কী TCS-এ? মেডিক্যাল লিভে থাকা কর্মীরও চাকরি খেল সংস্থা! অনৈতিক অন্য বহু ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারে দায়ের অভিযোগও...

TCS Layoff Horror: হচ্ছেটা কী TCS-এ? মেডিক্যাল লিভে থাকা কর্মীরও চাকরি খেল সংস্থা! অনৈতিক অন্য বহু ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারে দায়ের অভিযোগও...
TCS dark lay offs: জানা যায়, ওই কর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে খুব ভালো কাজ করছিলেন এবং নতুন প্রযুক্তিতেও নিজেকে আপডেট রেখেছিলেন। তবুও তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সময় তাঁকে সংস্থা থেকে বের করে দেওয়া হয়। FITE প্রশ্ন তুলেছে: 'কতজন কর্মীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে? টিসিএস যা দাবি করে, কতজন আসলে সেই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছেই না। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) আবারও খবরের শিরোনামে। তবে এবার ১৪ বছর ধরে একটানা TCS-এ কাজ করে যাওয়া এক মুম্বইয়ের কর্মীর সঙ্গে অমানুষিক আচরণের জন্য নিন্দিত হয়েছে সর্বত্র। অভিযোগ উঠেছে যে, ওই কর্মীকে অনুমোদিত মেডিক্যাল লিভ থাকা সত্ত্বেও এবং অস্ত্রোপচারের জন্য সময় চাওয়ায়, তাঁকে জোর করে পদত্যাগ (Forcefull resignation) করতে বাধ্য করা হয়েছে।
মহারাষ্ট্রের আইটি এমপ্লয়িজ ফোরাম (FITE) তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। তাঁরা দাবি করেছে যে, ওই কর্মী আইটি সেক্টরে ২৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন, যার মধ্যে ১৪ বছর টিসিএসেই কাজ করেছেন। এই ঘটনাকে টিসিএস ছাঁটাইয়ের 'অন্ধকার দিক' (dark side of TCS lay offs) হিসেবে অভিহিত করে কর্মীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে।
বিতারিত ওই কর্মীকে হিউম্যান রিসোর্স (HR) বিভাগ থেকে একটি চরম সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল—হয় ১০ মাসের ক্ষতিপূরণ (10 months penalty) গ্রহণ করতে হবে, নয়তো বরখাস্ত (Resignation) হতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবটি টিসিএস-এর নিজস্ব নীতির চেয়ে অনেক কম। TCS-এর নিয়মে এক দশকের (More than 12 years) বেশি সময় ধরে কাজ করা কর্মীদের জন্য দুই বছর পর্যন্ত বেতন (salary upto 2 years) দেওয়ার কথা বলা আছে।
জানা যায়, ওই কর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে খুব ভালো কাজ করছিলেন এবং নতুন প্রযুক্তিতেও নিজেকে আপডেট রেখেছিলেন। তবুও তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সময় তাঁকে সংস্থা থেকে বের করে দেওয়া হয়। FITE প্রশ্ন তুলেছে: 'কতজন কর্মীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে? টিসিএস যা দাবি করে, কতজন আসলে সেই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? কতজন বিতারিত কর্মী চিকিৎসাগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ছিলেন?' কর্মীদের ওই গ্রুপটি এই জবরদস্তিমূলক বের করে দেওয়ার অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠনের দাবি জানিয়েছে।
এই ঘটনা টিসিএস-এর বিরুদ্ধে আগে প্রকাশিত অনেক অভিযোগের সঙ্গেই যুক্ত হল, যেখানে পদত্যাগের ক্ষেত্রে কঠোর আচরণ, কর্মীকে পদত্যাগে বাধ্য করা বা কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বরখাস্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। চলতি বছর টিসিএস থেকে ১২,০০০-এর বেশি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।
FITE অভিযোগ করেছে যে, কর্মীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চাপ দিয়ে কোম্পানি আইনসম্মত ছাঁটাইয়ের নিয়মগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। পুনেতে 'বেআইনি বরখাস্ত' এবং জোরপূর্বক কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রম কমিশনার টিসিএস-কে আগামীকালের শুনানির জন্য তলব করেছেন।
FITE-এর সোশ্যাল মিডিয়াতে 'ডার্ক সাইড' সিরিজের মাধ্যমে একই ধরনের আরও গল্প সামনে এসেছে। যেমন: নাগপুরের এক কর্মীকে ছুটি থেকে ডেকে এনে কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, পুনের এক মা প্রসূতি ছুটির পর হয়রানির শিকার হয়েছেন, এবং ১৩ বছরের এক অভিজ্ঞ কর্মীকে চাকরি ছাড়ার সময় কোম্পানির দেওয়া স্বাস্থ্য বিমার জন্য বিল পাঠানো হয়েছে। এর আগে আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ৪৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে পদত্যাগ করার জন্য মাত্র ৩০ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, অন্যথায় তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।
এই ঘটনা নিয়ে টিসিএস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
আরও পড়ুন: Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...
আরও পড়ুন: Cyclone Senyar To Form Next Week: সাবধান! আগামী সপ্তাহেই কি আছড়ে পড়বে বিধ্বংসী 'সেনিয়ার'? সাগরে ফুঁসছে নতুন দুর্যোগ! জারি ভয়ংকর সতর্কতা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)