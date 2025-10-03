English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS layoffs 2025: ১০-২০ বছরের চাকরি, একসঙ্গে ২৫০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস TCS-এর! তোলপাড়... IT জায়ান্টের দাবি...

TCS asks 2500 Pune employees to resign:  অনেকেই মধ্যম থেকে উচ্চপদস্থ পেশাদার। যাঁরা ১০ থেকে ২০ বছর ধরে কোম্পানিতে আছেন। বিরাট সংখ্যকের বয়স ৪০ বছরের বেশি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 3, 2025, 07:00 PM IST
TCS layoffs 2025: ১০-২০ বছরের চাকরি, একসঙ্গে ২৫০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস TCS-এর! তোলপাড়... IT জায়ান্টের দাবি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের শিরোনামে TCS। এবার একসঙ্গে পুনের ২৫০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরানোর অভিযোগ আইটি জায়ান্টের বিরুদ্ধে। আইটি কর্মীদের সংগঠন NITES-এর একটি চিঠি অনুসারে, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) পুনের ২,৫০০ কর্মচারীকে তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলেছে বলে অভিযোগ। NITES আরও অভিযোগ করেছে যে TCS-এর এই কর্মী ছাঁটাই ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইন লংঘন করছে। এই বিষয়ে সরকারকে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি।

Add Zee News as a Preferred Source

NITES জানিয়েছে, "যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই মধ্যম থেকে উচ্চপদস্থ পেশাদার। যাঁরা ১০ থেকে ২০ বছর ধরে কোম্পানিতে আছেন। তাঁদের সার্ভিস দিয়েছেন। তাঁদের একটি বিরাট সংখ্যকের বয়স ৪০ বছরের বেশি। যাদের EMI, বাচ্চার স্কুল ফি, চিকিৎসা খরচ, বয়স্ক বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বের চাপ রয়েছে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাঁদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।"

যদিও টিসিএস NITES- এর এই দাবিকে 'ভুল তথ্য' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। TCS-এর দাবি, তাদের দক্ষতা পুনর্বিন্যাস উদ্যোগের ফলে খুব কম সংখ্যক কর্মচারীই প্রভাবিত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ সেপারেশন প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। টিসিএস দাবি করেছে,"এখানে ভুল তথ্য শেয়ার করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা পুনর্গঠনের সাম্প্রতিক উদ্যোগের ফলে সীমিত সংখ্যক কর্মচারীই প্রভাবিত হয়েছেন।"

প্রসঙ্গত,  মাস দুয়েক আগেই ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) ঘোষণা করেছিল যে তাঁরা কর্মীসংখ্যার ২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ হাজারেরও বেশি কর্মীকে আগামী এক বছরের মধ্যে ছাঁটাই (TCS layoffs) করবে। এই ঘোষণার পর থেকেই নানা পদমর্যাদার কর্মীদের মনে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। কার উপর কোপ পড়তে চলেছে? এই আশঙ্কায় গত কয়েক সপ্তাহে ফোর্সড রেজিগনেশন (Forced Resignation) এবং আকস্মিক পদত্যাগের (Sudden Resignation) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ তীব্র আকার ধারণ করেছে। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় স্তরের আইটি ইউনিয়নের সদস্য তথা টিসিএসের মধ্যস্তরের এক কর্মী দাবি করেন, 'জুন মাস থেকে ছাঁটাইয়ের মুখে পড়া প্রায় ১০ হাজার কর্মী সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, ১২০০০ নয়, ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি হতে পারে। যেহেতু কর্মীদের নিজেদেরই পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং কোম্পানি তাঁদের ছাঁটাই করছে না, তাই এই সংখ্যাগুলি রেকর্ডে থাকবে না। প্রায় ৮০ হাজার ছাঁটাই হতে পারে!’

আরও পড়ুন, Delhi Baba: আলাদা ঘর, সঙ্গে... কীভাবে ছাত্রীদের টার্গেট করে 'শিকার' করতেন 'দিল্লি বাবা'? বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি...

আরও পড়ুন, Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
TCS layoffs 2025TCS layoffIT firm TCSTCSTCS Pune employee
পরবর্তী
খবর

Delhi Baba: আলাদা ঘর, সঙ্গে... কীভাবে ছাত্রীদের টার্গেট করে 'শিকার' করতেন 'দিল্লি বাবা'? বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি...
.

পরবর্তী খবর

Asia Cup 2025 Trophy Fiasco: এ কী শুরু করেছে শয়তান দেশ, কঠিন শর্তেই মিলবে ভারতের প্রাপ্য! ট্...