  Nashik TCS Conversion Case: TCS-এ টেরর: কামুকদের উত্‍পাত, অফিসেই সহবাস-ধর্ষণ, নাসিকে ভয়ংকর সব অভিযোগে বিদ্ধ IT সংস্থায় পড়ল তালা

TCS Nashik Case update: পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার শিকড় অনেক গভীরে এবং এর পিছনে কোনও সুসংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 16, 2026, 04:20 PM IST
নাসিক টিসিএসে পড়ল তালা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের নাসিক শাখায় যৌন নিগ্রহ এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ভয়াবহ অভিযোগ সামনে আসার পর বড়সড় পদক্ষেপ নিল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নাসিক বিপিও (BPO) শাখার স্বাভাবিক কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই শাখার সমস্ত কর্মীদের ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ বা বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অফিস বন্ধ

সমবাদমাধ্য়মের সূত্র অনুযায়ী, নাসিকের অম্বেডকর এলাকায় টিসিএস-এর এই শাখাটিতে গত কয়েকদিন ধরেই অশান্তি। একাধিক কর্মীর গুরুতর অভিযোগ আসার পর এবং পুলিসি তদন্ত শুরু হওয়ায় অফিসের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে।

পরিস্থিতি যাতে আরও জটিল না হয়, সেই কারণেই অফিস চত্বর আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কর্মীদের জানানো হয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন এবং অফিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনরায় খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত কাউকেই অফিসে আসতে হবে না।

ভয়াবহ অভিযোগ

নাসিক পুলিসের কাছে দায়ের হওয়া সব অভিযোগই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুতর। সেখানে কর্মরত বেশ কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ কর্মী অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের ওপর অকথ্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

যৌন নিগ্রহ: মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীরা ক্যারিয়ারের ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে এবং বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন শোষণ চালিয়েছে।

ধর্মান্তকরণের চাপ: কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের জোর করে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধ্য করা হত। অফিসের মধ্যেই নামাজ পড়তে বাধ্য করা এবং হিন্দু দেবদেবী নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

বিশেষ তদন্তকারী দলের (SIT) তৎপরতা

নাসিক পুলিস কমিশনার সন্দীপ কার্নিক জানিয়েছেন, এই ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে ইতিমধেই একটি ১২ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারীরা ডিজিটাল প্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভুক্তভোগীদের বয়ান রেকর্ড করছেন।

পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার শিকড় অনেক গভীরে এবং এর পিছনে কোনও সুসংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ৯টি এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছে এবং অশ্বিনী চৈনানি সহ একাধিক অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

টিসিএসের পদক্ষেপ

ওই বিপিও সাময়িকভাবে বন্ধ করার পাশাপাশি সংস্থাটির পক্ষ থেকে আরও কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে:

১. বরখাস্ত: অভিযুক্ত মূল অভিযুক্তদের সকলকেই ইতিমধেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে টিসিএস।

২. নিরাপত্তা নিরীক্ষা: করপোরেট পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন করে ‘সেফটি অডিট’ শুরু করেছে সংস্থা।

৩. কাউন্সেলিং: যে সমস্ত কর্মী এই ঘটনার ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য পেশাদার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

করপোরেট মহলে উদ্বেগের ছায়া

ভারতের অন্যতম প্রধান তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার একটি শাখায় কীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এমন অরাজকতা চলল, তা নিয়ে আইটি সেক্টরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে সংস্থার অভ্যন্তরীণ নজরদারি ও এইচআর (HR) ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে। সমালোচকদের মতে, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিলে হয়তো পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করত না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আপাতত নাসিক শাখাটি কবে নাগাদ পুনরায় খুলবে, সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানায়নি কর্তৃপক্ষ। মনে করা হচ্ছে, এসআইটি (SIT) এবং সংস্থার অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুলিশি তল্লাশি এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে।

টিসিএস-এর এই সিদ্ধান্ত কর্মীদের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করলেও, ন্যায়বিচারের দাবি কিন্তু জোরালো হচ্ছে। নাসিকের এই ঘটনা ভারতের প্রতিটি করপোরেট হাউসের জন্য এক বড় সতর্কবার্তা। কর্মীদের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কঠোর আইনি পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মানুষ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

