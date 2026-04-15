CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • TCS Conversion Case update: TCS-এ লাগাতার যৌন হেনস্থার ভয়ংকর সব সত্য: গরিব ও নতুন জয়েনি মেয়েদের গোপনাঙ্গ টার্গেট করেই চলত যা তা

TCS 'Conversion' Case update: TCS-এ লাগাতার যৌন হেনস্থার ভয়ংকর সব সত্য: গরিব ও নতুন জয়েনি মেয়েদের গোপনাঙ্গ টার্গেট করেই চলত যা তা

TCS Nasik sexual harrasment case: মূলত আর্থিক সংকটে থাকা তরুণী কর্মীদের টার্গেট করে এক সুসংগঠিত চক্র এই অমানবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 15, 2026, 04:37 PM IST
TCS 'Conversion' Case update: TCS-এ লাগাতার যৌন হেনস্থার ভয়ংকর সব সত্য: গরিব ও নতুন জয়েনি মেয়েদের গোপনাঙ্গ টার্গেট করেই চলত যা তা
TCS-এর যৌন হেনস্থার ভয়ংকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর নাসিকে মহিলা কর্মীদের ওপর দিনের পর দিন যৌন হেনস্থা এবং জোর করে ধর্মান্তরকরণের চাঞ্চল্যকর ও নজিরবিহীন অভিযোগ। সারা দেশ উত্তাল এই অভিযোগে। 

Add Zee News as a Preferred Source

মূলত আর্থিক সংকটে থাকা তরুণী কর্মীদের টার্গেট করে এক সুসংগঠিত চক্র এই অমানবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মহারাষ্ট্র পুলিস একটি ১২ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট ও ভয়াবহতা

ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সাল। প্রায় চার বছর ধরে চলে আসছিল এই নারকীয় ঘটনা। পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযোগকারী কর্মীদের বয়স  ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা এমন মেয়েদের টার্গেট করত যারা মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং যাদের চাকরির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হত।

ভুক্তভোগীদের দাখিল করা ৯টি এফআইআর (FIR)-এ যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা শিউরে ওঠার মতো। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত টিম লিডার এবং সহকর্মীরা মহিলা কর্মীদের স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করত, শ্লীলতাহানি করত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধও করা হয়েছে।

জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ

যৌন হয়রানির পাশাপাশি এই মামলায় সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো ধর্মীয় নিপীড়ন এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। ভুক্তভোগীদের দাবি, অভিযুক্তরা তাদের হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা করত। অভিযোগ অনুযায়ী, কর্মীদের জোর করে অফিসে নামাজ পড়ানো হতো, কলমা পাঠ করানো হতো এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে গোমাংস বা নিরামিষাশী কর্মীদের আমিষ খাবার খেতে বাধ্য করা হতো।

তদন্তে নিদা খান নামে একজন পলাতক এইচআর (HR) কর্মীর নাম উঠে এসেছে। পুলিস জানিয়েছে, নিদা নতুন মহিলা কর্মীদের অভিযুক্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং তাদের মগজধোলাইয়ের কাজ করতেন। এক নিগৃহীতা জানান, তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবাকে সুস্থ করে তোলার টোপ দিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।

এইচআর বিভাগের ভূমিকা

এই ঘটনার সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হল অফিসের ভিতরে অভিযোগ জমা হলে তার প্রতিকার করার ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা। অভিযোগ রয়েছে, ভুক্তভোগীরা একাধিকবার টিসিএস-এর এইচআর (HR) বিভাগ এবং পশ (POSH) কমিটিকে ইমেইলের মাধ্যমে তাদের যন্ত্রণার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে এইচআর ম্যানেজার এবং পশ কমিটির অপারেশনস হেড অশ্বিনী চেইনানি এই অপরাধে ইন্ধন যুগিয়েছেন বলে অভিযোগ। পুলিস অশ্বিনী চেইনানিকেও গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, এইচআর সব অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করত এবং অভিযোগকারীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দিত।

পুলিসি ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

এপ্রিলের শুরুতে দেবলালি ক্যাম্পে মহিলা কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি জনসমক্ষে আসে। এরপর একে একে আরও মহিলারা এগিয়ে আসেন। বর্তমানে পুলিসি অভিযানে আসিফ আনসারি, দানিশ শেখ, শফি শেখ, শাহরুখ কুরেশি এবং তৌসিফ আত্তারের মতো অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ধারা ৬৯ (ধর্ষণ), ৭৫ (যৌন হয়রানি) এবং ২৯৯ (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত) অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সহকারে নিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা বন্দি সঞ্জয় একে 'কর্পোরেট জিহাদ' বলে অভিহিত করেছেন এবং শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী টিসিএস-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন।

টিসিএস ও টাটা গ্রুপের অবস্থান

পুরো ঘটনাটি নিয়ে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'এই ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতির পরিপন্থী।' টিসিএস বর্তমানে অভিযুক্ত আট কর্মীকে বরখাস্ত করেছে এবং প্রতিষ্ঠানের চিফ অপারেটিং অফিসার (COO) আরতি সুব্রমানিয়ানের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কোম্পানি দাবি করেছে যে, তারা পুলিসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

টিসিএস নাসিক শাখা বা বিপিও দপ্তরে যা ঘটেছে, তা ভারতের কর্পোরেট জগতের জন্য এক সতর্কবার্তা। এটি কেবল একটি অপরাধ নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা এবং পেশাদারিত্বের ওপর এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের ভেতরে এমন অপরাধ চক্র গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে বড় আঘাত হেনেছে। এখন দেখার বিষয়, আইনি প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীরা কতটা দ্রুত ন্যায়বিচার পান এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে কোম্পানিগুলো কী ধরণের কঠোর নীতি গ্রহণ করে।

আরও পড়ুন: Lucknow Shocker: অন্তরঙ্গ হতে চাইলে আগে ৯০ লাখ ছাড়ো: ফুলশয্যার রাতে নতুন বউয়ের মারাত্মক চাহিদা, না মেটাতেই লাগাল আগুন

আরও পড়ুন:  Maharashtra Crime: তুই অন্য কারও সঙ্গে শুয়েছিস, ওটা আমার ছেলেই নয়: স্ত্রীকে চরম সন্দেহ, ৬ বছরের সন্তানকে কুমিরের মুখে দিল বাবা

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

