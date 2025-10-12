English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS News: ঘুরে দাঁড়াচ্ছে TCS? IT জায়ান্ট নতুন কর্মীদের দিচ্ছে ১০০% ইনসেনটিভ, পুরনোদের জন্যও সারপ্রাইজ! এখন বেতন...

TCS variable Pay: একই সঙ্গে মাঝারি ও সিনিয়র স্তরের কর্মীদের গত বছরের তুলনায় বেশি ভ্যারিয়েবল পে দেওয়া হয়েছে। তবে, এটি কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। ভ্যারিয়েবল পে হল একজন কর্মচারীকে তাদের কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তাদের বেতনের পাশাপাশি প্রদত্ত পারিশ্রমিক।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 12, 2025, 07:08 PM IST
TCS News: ঘুরে দাঁড়াচ্ছে TCS? IT জায়ান্ট নতুন কর্মীদের দিচ্ছে ১০০% ইনসেনটিভ, পুরনোদের জন্যও সারপ্রাইজ! এখন বেতন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সবথেকে বড় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা টিসিএস (TCS)। এই নিয়ে শোরগোল চারিদিকে। তবে এতকিছুর মাঝেও কর্মীদের জন্য সুখবর শোনাল টাটা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস। রতন টাটার (Ratan Tata) সংস্থা ঘোষণা করল তাদের ভেরিয়েবল পে। বেতন বাড়তে চলেছে টিসিএস কর্মীদের। এব সেটাও কিন্তু কম নয়। ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (Tata Consultancy Services - TCS) তাদের কর্মীদের জন্য ত্রৈমাসিক ভ্যারিয়েবল অ্যালাউন্স (Quarterly Variable Allowance - QVA) দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, যেখানে জুনিয়র-স্তরের (Junior Employee) কর্মীরা পুরো ১০০ শতাংশ পেআউট পাবেন। কঠিন ব্যবসায়িক পরিবেশের (TCS business tough time) মধ্যে দিয়ে চলার সময় কর্মীদের মনোবল বাড়ানো এবং পারফরম্যান্সের সঙ্গে পুরস্কার দেওয়া এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

টিসিএস-এর চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার (Chief Human Resources Officer) সুদীপ কুন্নুমাল জানিয়েছেন, নতুন QVA কাঠামো সব স্তরে ন্যায্য স্বীকৃতি দেবে। C, C1 এবং C2 গ্রেডের এবং সমমানের জুনিয়র কর্মীরা তাদের সম্পূর্ণ ভ্যারিয়েবল কম্পোনেন্ট (Full Variable Component) পাবেন, তবে C3A গ্রেড এবং তার ওপরের কর্মীদের পেআউট ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স এবং লাভের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কুন্নুমাল আরও বলেছেন যে, ইউনিটের পারফরম্যান্স মেট্রিক্সের ওপর নির্ভর করে মধ্য ও সিনিয়র (Mid and Senior level Employee) কর্মীদের ভ্যারিয়েবল পে গত বছরের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

একই সঙ্গে মাঝারি ও সিনিয়র স্তরের কর্মীদের গত বছরের তুলনায় বেশি ভ্যারিয়েবল পে দেওয়া হয়েছে। তবে, এটি কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। ভ্যারিয়েবল পে হল একজন কর্মচারীকে তাদের কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তাদের বেতনের পাশাপাশি প্রদত্ত পারিশ্রমিক।

প্রতিষ্ঠানটি C3A গ্রেড পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েটদের জন্য ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেতন বৃদ্ধিও কার্যকর করেছে, যেখানে সেরা পারফর্মাররা দুই অঙ্কের বৃদ্ধি পাবেন। আইটি সেক্টরে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ মডেলের ওপর জোর দেওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অর্থবর্ষ ২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফলে, টিসিএস রাজস্ব ৩.৭ শতাংশ বেড়ে ৬৫,৭৯৯ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ১২,৭৬০ কোটি টাকা থেকে নেট মুনাফা ক্রমানুসারে ৩.৮ শতাংশ কমে ১২,০৭৫ কোটি টাকা হয়েছে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, টিসিএস কর্মী উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। এই ত্রৈমাসিকে কোম্পানির কর্মী সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হ্রাস পেয়েছে। তবে, টিসিএস জানিয়েছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) এবং মেশিন লার্নিং (Machine Learning)-এর মতো উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত কর্মীদের সংখ্যা সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে দ্বিগুণ হয়ে ১.৫৯ লাখ হয়েছে।

আরও পড়ুন: Premananda Maharaj: দৈব আশীর্বাদ! বৃন্দাবনে ফের স্বমহিমায় পদযাত্রায় প্রেমানন্দ মহারাজ, তাঁর দর্শনে আকুল ভক্তদের 'রাধে, রাধে'...

আরও পড়ুন: Gold Price Today: আগামী সপ্তাহে ধনতেরাস! সোনার দাম আরও বেড়ে গেল, কত হল? বিয়ের মরসুমেই বা কী হবে এবার?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
TCSTCS employeeTCS variable payTCS Mid and Senior level EmployeeTCS incentiveTCS Junior employee salaryChief Human Resources OfficerQuarterly Variable Allowance - QVATCS TCS NoidaTCS employee terminatedSeverance PayTCS employee assaultedTCS HRTCS work cultureTCS lay offs
পরবর্তী
খবর

Premananda Maharaj: দৈব আশীর্বাদ! বৃন্দাবনে ফের স্বমহিমায় পদযাত্রায় প্রেমানন্দ মহারাজ, তাঁর দর্শনে আকুল ভক্তদের 'রাধে, রাধে'...
.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Flood: 'বাবাকে কুড়ি টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে এনেছিল, তারপর থেকে ওঁকে ছেড়ে কোথা...