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কর্মীদের ল্যাপটপে নজরদারির অভিযোগ! TCS-এর ট্র্যাকিং টুল বিতর্কে এবার মুখ খুলল সংস্থা

TCS employee monitoring: কর্মীদের দেওয়া ল্যাপটপে অ্যাপের ব্যবহার ও সময় ট্র্যাকিং সফটওয়্যার বসানোর অভিযোগে চর্চায় টিসিএস। তবে সংস্থাটি এই দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করে জানিয়েছে, নজরদারির খবর ভিত্তিহীন। তারা কোনও ব্যক্তিগত কাজ ট্র্যাক করে না; বরং সাইবার নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত নেটওয়ার্কের গতি বাড়াতে এবং কর্মীদের ইউজার এক্সপেরিয়েন্স উন্নত করতেই কেবল প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:32 PM IST
কর্মীদের ল্যাপটপে নজরদারির অভিযোগ! TCS-এর ট্র্যাকিং টুল বিতর্কে এবার মুখ খুলল সংস্থা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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