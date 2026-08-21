/কর্মীদের ল্যাপটপে নজরদারির অভিযোগ! TCS-এর ট্র্যাকিং টুল বিতর্কে এবার মুখ খুলল সংস্থা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্মীদের ল্যাপটপে নজরদারির অভিযোগ টিসিএস-এর বিরুদ্ধে। ভারতের বৃহত্তম আইটি সংস্থা টাটা কন্সালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) তাদের কর্মীদের দেওয়া ল্যাপটপে নজরদারি চালানোর জন্য সফটওয়্যার বসিয়েছে--একটি রিপোর্টে সম্প্রতি এমনই দাবি করা হয়েছিল।
তবে টিসিএস এই দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে।
মূল বিষয় ও বিতর্কের প্রেক্ষাপট
দাবি করা হয়েছিল যে, প্রায় ৬ লক্ষ কর্মীর কাজের গতিবিধি এবং কোন অ্যাপে কতক্ষণ সময় কাটানো হচ্ছে তা মনিটর করা হচ্ছে, যা নিয়ে কর্মীদের মনে প্রাইভেসি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা তথ্য চুরি ঠেকানোর জন্য এই ধরনের সিকিউরিটি সফটওয়্যার প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। তবে সঠিক তথ্যের অভাবে তা নজরদারি কি না, সেই প্রশ্ন ওঠে।
অন্যান্য সংস্থাতেও একই বিতর্ক
আইটি নজরদারি সংক্রান্ত বিতর্ক এবারই প্রথম নয়, সম্প্রতি এআই ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে কর্মীদের মাউস ক্লিক এবং কি-বোর্ড টাইপিং ট্র্যাক করার একটি টুল এনে তোপের মুখে পড়ে মেটা। পরবর্তীতে তারা কর্মীদের এই ট্র্যাকিং অন্তত ৩০ মিনিটের জন্য বন্ধ রাখার সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। আমেরিকায় কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মীদের ওপর নজরদারির নির্দিষ্ট কোনো কড়া সীমা নেই , যদিও কিছু রাজ্যে আগাম জানানোর নিয়ম রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'জিডিপিআর' প্রাইভেসির কঠোর আইনের কারণে সেখানে কর্মী নজরদারিতে কড়া বিধিনিষেধ মানতে হয়।
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