Nida Khan Nashik TCS Case: কোনও অভিযোগই জমা পড়েনি- যৌন হেনস্থায় বিরাট বিবৃতি TCS-এর, কে নিদা খান? স্পষ্ট করল সংস্থা

Nida Khan Nashik TCS Case: কোনও অভিযোগই জমা পড়েনি- যৌন হেনস্থায় বিরাট বিবৃতি TCS-এর, কে নিদা খান? স্পষ্ট করল সংস্থা
Who is Nida Khan? TCS statement: নাসিক ইউনিটে ধর্মান্তর এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে চলা পুলিসি তদন্তের মধ্যেই, আইটি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস জানিয়েছে যে এই ধরনের কোনও হেনস্থার অভিযোগ তারা সংস্থার ইন্টারনাল সিস্টেমের মাধ্যমে পায়নি। একইসঙ্গে সংস্থার তরফে জানাল হল নিদা খান কে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাসিক টিসিএস ধর্মান্তর মামলায় বড় আপডেট। বিরাট বিবৃতি সংস্থার তরফে। অভিযোগ অস্বীকার টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের। নাসিক টিসিএস ‘ধর্মান্তর’ মামলায় সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানাল হল যে নিদা খান এইচ আর প্রধান নন। একইসঙ্গে নজরদারি কমিটিও গঠন করা হয়েছে সংস্থার তরফে।
নাসিক ইউনিটে ধর্মান্তর এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে চলা পুলিসি তদন্তের মধ্যেই, আইটি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস জানিয়েছে যে এই ধরনের কোনও হেনস্থার অভিযোগ তারা সংস্থার ইন্টারনাল সিস্টেমের মাধ্যমে পায়নি। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “নাসিক ইউনিট সংক্রান্ত সিস্টেম ও নথিপত্রের প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, এই ধরনের কোনও অভিযোগ আমাদের POSH বা যৌন হয়রানি প্রতিরোধের আওতায় জমা পড়েনি।”
সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, তবে একটি নজরদারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ তদন্তে বাইরের সংস্থাগুলিকেও যুক্ত করা হচ্ছে। সংস্থার বোর্ডের স্বাধীন পরিচালক কেকি মিস্ত্রি এই নজরদারি কমিটির নেতৃত্ব দেবেন বলেও জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত ইতিমধ্যেই নাসিক টিসিএস-এ যৌন হেনস্থা ও হয়রানির অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দানিশ শেখ, শফি শেখ, তৌসিফ আত্তার, শাহরুখ হুসেন শওকত কুরেশি, রজা রফিক মেমন, আসিফ আনসারি, অশ্বিনী চৈনানির। মোট ৯টি মামলা দায়ের হয়েছে এই ঘটনায়।
মামলার সূত্রপাত হয় যখন এক মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন যে এক সহকর্মী তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। এরপর তদন্ত এগোতেই আরও ৭ জন মহিলা একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানান। পুলিস সূত্রে খবর, কেউ অভিযোগ করেন তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করার। কেউ অভিযোগ করেন তাঁর ব্যক্তিগত ও বৈবাহিক জীবন নিয়ে কটূক্তি করার। পাশাপাশি, এক অভিযুক্ত নামাজ পড়তে বাধ্য করেন এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেন বলেও অভিযোগ করেন একজন। এরপরই টিসিএস নাসিক অফিসে যৌন হেনস্থা ও ধর্মান্তরণের ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় সব মহলে।
পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী, মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসা নিদা খান দানিশ শেখের বোন। অভিযোগ, তিনি অভিযোগকারীর ধর্ম নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেন এবং তাকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপ দেন। অভিযোগ, নিদা খান নামে নতুন জয়েনি মেয়েদের প্রথমে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করতেন। তারপর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে টেনে আনতেন। এরপরই তাঁদের ধর্মান্তরণে প্ররোচিত করতেন।
অভিযোগ, অভিযুক্তরা প্রথমে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কথা জেনে নিত। তারপর সেগুলিকে হাতিয়ার করে ব্ল্যাকমেইল করত। প্রেমের ফাঁদে ফেলে ঘুরতে যাওয়ার নামে রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা করা হয়। এমনকি ধর্মান্তরণে পর্যন্ত জোর করা হয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ঘটনাগুলি ঘটে বলে অভিযোগ। এদিকে নিদা খানের খোঁজে শুক্রবার নাসিক পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি দল থানে জেলার মুম্ব্রায় পৌঁছায়। তারা তাঁর স্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও এখনও খোঁজ মেলেনি নিদা খানের।
