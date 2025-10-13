English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
TCS Big Update: ট্রাম্পের H1B ভিসা গুঁতোয় বড় পদক্ষেপের পথে TCS! আর কোনও ভারতীয়কে চাকরি নয়? বড় কথা বললেন CEO...

TCS layoffs: TCS-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ৩২,০০০ থেকে ৩৩,০০০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ১১,০০০ জন বর্তমানে H-1B ভিসায় রয়েছেন

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 13, 2025, 08:17 PM IST
TCS Big Update: ট্রাম্পের H1B ভিসা গুঁতোয় বড় পদক্ষেপের পথে TCS! আর কোনও ভারতীয়কে চাকরি নয়? বড় কথা বললেন CEO...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: TCS কি নতুন H-1B কর্মী নিয়োগ বন্ধ করবে? ভিসা কড়াকড়ির মধ্যেই সিইও কে কৃতিবাসনের বড় ঘোষণা

টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) নিশ্চিত করেছে যে তারা এই অর্থবর্ষে নতুন করে (H-1B Visa Employee) ভিসায় কর্মী নিয়োগ করবে না। তাদের মূল লক্ষ্য এখন স্থানীয় অর্থাৎ মার্কিন কর্মীদের (American Employee) নিয়োগ করা।

TCS-এর সিইও কে.কৃতিবাসন (K Krithivasan) স্পষ্ট করেছেন যে, সংস্থাটি ভিসা-নির্ভর কর্মীদের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে এবং স্থানীয় প্রতিভা নিয়োগের উপর বেশি জোর দেবে।

মূল বিষয়:

নতুন H-1B নিয়োগ বন্ধ: এই অর্থবর্ষে TCS নতুন করে কোনো H-1B কর্মী নিয়োগ দেবে না।

স্থানীয় নিয়োগে জোর: সংস্থাটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয়ভাবে কর্মী নিয়োগের উপর মনোযোগ দেবে।

বর্তমান পরিস্থিতি: বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে TCS-এর ৩২,০০০ থেকে ৩৩,০০০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ১১,০০০ কর্মী H-1B ভিসায় কর্মরত আছেন। কৃতিবাসন জানিয়েছেন, প্রতি বছর যতগুলো ভিসা অনুমোদন হয়, তারা তার চেয়েও কম কর্মী নিয়োগ করবেন।

প্রেক্ষাপট:

এখন আইটি পরিষেবার চাহিদা কম এবং TCS সম্প্রতি তাদের কর্মী সংখ্যা ২% কমিয়েছে। কৃতিবাসন জোর দিয়ে বলেছেন যে, ছাঁটাই প্রক্রিয়াটি 'অনেক সহানুভূতি ও যত্নের সঙ্গে' করা হয়েছে।

মার্কিন সেনেটরদের প্রশ্নের জবাব:

কর্মী ছাঁটাইয়ের পর মার্কিন সেনেটর চাক গ্রাসলি এবং ডিক ডারবিন প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন TCS ৫,৫০০-এর বেশি H-1B কর্মী নিয়োগ করেছে। এর জবাবে কৃতিবাসন বলেন, এই প্রশ্ন তাঁকে কোম্পানির অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিয়েছে।

‘H-1B ভিসার ওপর কোনও নির্ভরতা নেই’ 

TCS-এর সিইও ব্যাখ্যা করেছেন যে, '৫,৫০০' সংখ্যাটি মূলত সেই কর্মীদের বোঝায় যারা তাদের H-1B ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছেন বা পরিবর্তন করেছেন। নতুন আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল অনেক কম, প্রায় ২,৫০০।

তিনি আরও বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ৩১,০০০ থেকে ৩২,০০০ কর্মীর মধ্যে মাত্র ১১,০০০ থেকে ১২,০০০ কর্মী H-1B ভিসায় আছেন, বাকিরা অন্য ধরনের ভিসায় আছেন। আমরা স্থানীয় কর্মী নিয়োগ বাড়াচ্ছি কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং নতুন ধরনের প্রকল্পের জন্য গ্রাহকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয়।'

কৃতিবাসনের মতে, FY26-এ TCS ভারত থেকে মাত্র ৫০০ জনকে H-1B ভিসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছে, যা প্রমাণ করে যে 'আমরা তাদের ছাড়াও চলতে পারি।' তিনি যোগ করেন, H-1B ভিসার উপর এখন আর কোনও নির্ভরতা নেই।

TCS-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ৩২,০০০ থেকে ৩৩,০০০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ১১,০০০ জন বর্তমানে H-1B ভিসায় রয়েছেন। কৃতিবাসন প্রতিবেদনে বলেছেন যে, ভিসা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও, তারা প্রতি বছর অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে কম কর্মী নিয়োগ করবেন। তিনি আরও বলেন যে, H-1B ভিসার চাকরিগুলিকে L-1 ভিসা দিয়ে প্রতিস্থাপন করার জন্য নয়, কারণ L-1 ভিসার ব্যবহার খুব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তিনি শেষে বলেন, 'একসময় কর্মীদের সংস্থায় ধরে রাখার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল, কিন্তু গত চার-পাঁচ বছরে এর প্রবণতা কমছে। আজকের পরিস্থিতিকে গতকালের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।'

