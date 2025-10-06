TCS Layoffs 2025: 'পুরনো কর্মীদের জঞ্জালের মতো ট্রিট করে বিসর্জন দিচ্ছে TCS, কেন্দ্র অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক...'
TCS News: বরখাস্ত হওয়া আরেক কর্মচারী শচীন কুমার, যিনি নয়ডার সেক্টর ১৩৫-এর টিসিএস অফিসে মানব সম্পদ বিভাগের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ এনেছিলেন, তিনি জানান যে কোম্পানিকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর অভিযোগের একটি অনুলিপি নয়ডার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা), রাজীব মিশ্র-কে দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আইটি সংস্থা (IT Firm) টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) হাজার হাজার কর্মীকে 'জোরপূর্বক পদত্যাগ' (Forced Resignation) করানো এবং 'অবৈধভাবে বরখাস্ত' (Illegal sack) করার অভিযোগ উঠেছে অনেকদিন ধরেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিহারের লোকসভা সাংসদ রাজা রাম সিং, এই 'অবৈধ ছাঁটাই' বন্ধ করতে সরকার ও আইটি/আইটিইএস (IT/ITES) সেক্টরের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (Central Minister) মনসুখ মান্ডাভিয়া (Mansukh L. Mandaviya ) এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব (Ashwini Vaishnaw)-কে চিঠি লিখেছেন।
প্রধান অভিযোগ ও উদ্বেগ:
ছাঁটাইয়ের সংখ্যা: সাংসদ দাবি করেছেন যে, টিসিএস-এর ১২,০০০ কর্মীকে বরখাস্ত করার ঘোষণাটি একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' নয়, এবং বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ২০২৪ সালে প্রায় ১.৫ লাখ কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে আইন লঙ্ঘন করে করা হয়েছে।
কারণ: টিসিএস দক্ষতা (skill mismatch) না থাকার কারণে ছাঁটাইয়ের কথা বললেও, সাংসদ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে ৯১% কর্মচারী দক্ষতা-উন্নয়নের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর মতে, এই ছাঁটাইগুলি 'যেকোনো মূল্যে কর্মী কমানো'র ধান্দা।
শ্রম আইন লঙ্ঘন: সাংসদ অভিযোগ করেছেন যে আইটি কোম্পানিগুলি শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (Industrial Disputes Act, 1947) লঙ্ঘন করছে, যেখানে বড় প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই করার আগে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।
জোরপূর্বক পদত্যাগ: কর্মীদের অভিযোগ, ক্ষতিপূরণ বা রিলভিং লেটার ছাড়াই বরখাস্ত করার হুমকি দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেকে ব্ল্যাকলিস্টিংয়ের ভয় পাচ্ছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক হয়রানির অভিযোগও উঠেছে। একজন টিসিএস কর্মীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, তাঁকে 'বেঞ্চড' (Benched Employee) করে, রুমের ভেতরে ফোন কেড়ে নিয়ে পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছিল।
সাংসদের ছয় দফা দাবি:
সাংসদ রাজা রাম সিং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন:
১. অবিলম্বে সমস্ত অবৈধ ছাঁটাই বন্ধ করা এবং কোম্পানিগুলোকে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাসের মতো বিকল্প খোঁজার নির্দেশ দেওয়া।
২. আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুও মোটো (Suo Motu) ব্যবস্থা নেওয়া।
৩. শিল্প কর্মসংস্থান (স্থায়ী আদেশ) আইন (Industrial Employment (Standing Orders) Act)-এর অধীনে আইটি নিয়োগকারীদের জন্য দেওয়া বিশেষ ছাড় প্রত্যাহার করা।
৪. জোরপূর্বক পদত্যাগের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (grievance redressal mechanism) তৈরি করা।
৫. ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের জন্য সেভারেন্স প্যাকেজ, স্বাস্থ্য সুবিধা ও চাকরি পরিবর্তনের সহায়তা নিশ্চিত করা।
৬. যেকোন পুনর্গঠনের আগে সরকার, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী ইউনিয়নগুলির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা (trilateral consultations) বাধ্যতামূলক করা।
'TCS (টিসিএস), যার বার্ষিক আয় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি এবং ৬ লক্ষের বেশি কর্মচারী, তারা তার দীর্ঘদিনের কর্মীদের ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়ার মতো ব্যবহার করেছে। কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার (performance management systems) উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা শুধুমাত্র নিরাপত্তাহীনতাকেই বাড়িয়েছে, যা কর্মীদের স্বাস্থ্য, মনোবল এবং পেশাদারী অংশগ্রহণের ক্ষতি করছে,' সাংসদ দাবি করেছেন।
ঐ কর্মী, যিনি কোম্পানিতে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন, অভিযোগ করেছেন যে প্রথমে তাঁকে 'বেঞ্চড' করা হয়েছিল—যার অর্থ হলো একজন কর্মচারীকে কোনো প্রকল্পে নিযুক্ত না করা এবং ক্লায়েন্টের কাছে বিল করার উপযুক্ত না হওয়া—এবং পরে গত তিন মাসে একাধিক বৈঠকে মানব সম্পদ (HR) এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী (RMG)-এর কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে বলা হয়।
'যখন আমাকে বেঞ্চড করা হয়েছিল, তখন আমি প্রথমে অন্যান্য প্রজেক্টের প্রতিনিধিদের আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু কেউ করেনি। আমি বারবার বিষয়টি উত্থাপন করলে আমাকে জানানো হয় যে আরএমজি বিভাগ আমার প্রোফাইলটিকে কোনো প্রজেক্ট পাওয়ার জন্য ব্লক করে দিয়েছে। আমি আমার নিজের উৎস ব্যবহার করে প্রজেক্টের জন্য ইন্টারভিউ দিতে সক্ষম হই, কিন্তু পরে জানতে পারি যে কয়েকটি প্রজেক্টে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আরএমজি বিভাগ আমাকে কোনো কাজ বরাদ্দ করেনি। শেষ বৈঠকে, যেখানে আমাকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানে আমাকে পদত্যাগ করতে বা বরখাস্তের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়। আমি কর্মচারী অভিযোগ পোর্টালে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জানালেও কোনোটির সমাধান হয়নি।'
তিনি আরও বলেন যে টিসিএস-এর একটি অফিসে, শেষ বৈঠকে তাঁকে মোবাইল ফোন হস্তান্তর করতে বলা হয় এবং ধীরে ধীরে পদত্যাগ করতে বা বরখাস্তের মুখোমুখি হতে বলা হয়।
'আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম... পরে আমি কাঁদতে শুরু করি। আমি তাদের কাছে আমার ফোন চাইলাম যাতে আমি আমার বাবা-মাকে ফোন করতে পারি, কিন্তু কর্মকর্তারা আমাকে ওই বন্ধ ঘরেই পদত্যাগপত্রে সই করতে বলেন। পদত্যাগপত্রে সই না করা পর্যন্ত আমাকে বের হতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি রাজি হইনি'
