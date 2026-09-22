/কেন আমাকে ছেড়ে দিলে? ব্রেকআপের বদলা নিতেই স্কুলে ঢুকে তরুণী শিক্ষিকাকে গুলিতে ঝাঁঝরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলে ঢুকে পড়ুয়াদের শিক্ষিকাকে গুলি করে খুন। অভিযুক্ত নিহত শিক্ষিকার প্রাক্তন প্রেমিক। নিহত শিক্ষিকার নাম নিশাত ফতিমা (২৬)। অভিযুক্ত বছর সাতাশের মহম্মদ সউদ। সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার আক্রোশেই সে ব্যাগভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে স্কুলে ঢুকে নিশাতকে মাথায় গুলি করে। এর পর সে নিজেও আত্মঘাতী হয়। ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির চিলড্রেনস অ্যাকাডেমি স্কুলে।
পুলিস জানিয়েছে, নিশাত প্রায় এক বছর ধরে ওই স্কুলে পড়াচ্ছিলেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হওয়া এই স্কুলে সউদ একটি ব্যাগের ভিতর পিস্তল লুকিয়ে ঢুকেছিল। প্রথমে সে নিশাতকে নীচে ডেকে পাঠায়। পরে তাঁকে জোর করে উপরের তলার করিডোরে নিয়ে যায়।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ছোট ছোট পড়ুয়াদের সামনেই সউদ নিশাতকে হাত ধরে টানতে টানতে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ওই শিক্ষিকা। তাঁদের পিছনে স্কুলের এক কর্মীও উপরে উঠে যান। কিন্তু করিডোরে কথা বলার মাঝেই সউদ আচমকা পিস্তল বের করে নিশাতকে নিশানা করে। তাঁর মাথায় গুলি করার পর সে নিজের দিকে বন্দুক তাক করে গুলি চালায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্কুলে মোট চার রাউন্ড গুলি চলে। হঠাৎ গুলির আওয়াজে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় থানায়। দ্রুত পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পুলিস সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে অস্ত্র নিয়ে এক যুবক স্কুলের ভেতরে ঢুকে পড়ল, তা খতিয়ে দেখতে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রবেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এক শীর্ষ পুলিস আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই ঘটনার বিষয়ে আরও স্পষ্ট তথ্য মিলবে। স্কুলের নিরাপত্তায় কোনও ফাঁকফোকর বা গাফিলতি ছিল কি না, তা দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন।
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