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কেন আমাকে ছেড়ে দিলে? ব্রেকআপের বদলা নিতেই স্কুলে ঢুকে তরুণী শিক্ষিকাকে গুলিতে ঝাঁঝরা

Uttar Pradesh Crime: সম্পর্ক ভাঙার ক্ষোভে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির স্কুলে ঢুকল এক যুবক। পড়ুয়াদের সামনেই শিক্ষিকা নিশাত ফতিমাকে মাথায় গুলি করে খুন করল সে। এরপর অভিযুক্ত মহম্মদ সউদ নিজেও গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:50 PM IST
কেন আমাকে ছেড়ে দিলে? ব্রেকআপের বদলা নিতেই স্কুলে ঢুকে তরুণী শিক্ষিকাকে গুলিতে ঝাঁঝরা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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