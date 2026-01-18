English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  • Techie Drowns In Deep Pit: ড্যাড, আমি গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি, ডুবছি, আমাকে বাঁচাও, আমি এখনই মরতে চাই না! বাবাকে শেষ-ফোন ছেলের...

Techie Drowns In Deep Pit: শুক্রবার রাতে ঘটে গেল হাড়হিম এই দুর্ঘটনা। নয়ডায় সেক্টর ১৫০-য়ে। একজন টেকি কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই যমদূত এসে দাঁড়াল তার গাড়ির কাছে। কেন, কীভাবে? প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, কুয়াশাই এর কারণ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 18, 2026, 06:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার রাতে ঘটে গেল হাড়হিম এই দুর্ঘটনা। নয়ডায় সেক্টর ১৫০-য়ে (Sector 150,  Noida)। একজন টেকি কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই যমদূত এসে দাঁড়াল তার গাড়ির কাছে। নাম তাঁর যুবরাজ মেহতা (Yuvraj Mehta)। বাবার সঙ্গে তখন ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে বিপদ যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। বছর ছাব্বিশের প্রযুক্তিকর্মী একটি রাস্তার ধারের এক গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছে (Techie Drowns In Deep Pit)! আতঙ্ককম্পিত কণ্ঠে বাবাকে বলা তাঁর শেষ কথাগুলি ছিল-- “বাবা, আমি একটা গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি। আমি জলে ডুবছি। আমাকে এসে বাঁচাও বাবা! আমি এখনই মরতে চাই না। আর্তিভরা সেই ফোনের এপারে তখন অসহায় বাবা রাজকুমার মেহতা (father Rajkumar Mehta)। কিচ্ছু করার নেই তাঁর। হয়তো সারাজীবন তাঁর কানে বাজবে সন্তানের শেষ ফোনে এই মরণ-কান্না।

আরও পড়ুন: Fire in Shopping Mall: বহুতল শপিং মলে ভয়ংকর আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলছে পর পর দোকান, ঝলসে মৃত্যু...

ঘন কুয়াশায়

গ্রেটার নয়ডায় ঘন কুয়াশায় ঘটে গেল বিপত্তি। আর্তনাদ করতে করতে নর্দমায় ডুবে মৃত্যু গুরুগ্রামের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন গুরুগ্রামের এই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় তিনি রাস্তা হারিয়ে ওই গভীর নর্দমা বা গর্তে পড়ে যান এবং সেখানেই ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর।

মর্মান্তিক মৃত্যু

মৃত যুবকের নাম যুবরাজ মেহতা। তিনি গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, যুরাজ নিজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গ্রেটার নয়ডার নলেজ পার্ক এলাকায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ঘন কুয়াশার কারণে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। তবে, আর একটি মতে জানা যায়, তিনি কাজ থেকেই বাড়ি ফিরছিলেন।

আর্তনাদ

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, যুবকটি নর্দমায় পড়ে যাওয়ার পর বাঁচার জন্য সাহায্যের আশায় চিৎকার করতে থাকেন। স্থানীয়রা তাঁর চিৎকার শুনে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও কুয়াশার কারণে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে পুলিস ও স্থানীয় উদ্ধারকারীরা নর্দমা থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন: Deadly Accidents: হাড়হিম পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু শ্মশানযাত্রীদেরই, খালে পড়ল ট্রাক, উল্টে গেল বাস! মৃতের স্তূপ...

সতর্ক

পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কুয়াশার মরসুমে রাতে যাতায়াতের সময় সাধারণ মানুষকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শোকে পাথর

আতঙ্ককম্পিত কণ্ঠে বাবা রাজকুমারকে বলা যুরাজের শেষ কথাগুলি ছিল-- “বাবা, আমি একটা গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি। আমি জলে ডুবছি। আমাকে এসে বাঁচাও বাবা! আমি এখনই মরতে চাই না। আর্তিভরা সেই ফোনের এপারে তখন অসহায় বাবা রাজকুমার। কিচ্ছু করার নেই তাঁর। হয়তো সারাজীবন তাঁর কানে বাজবে সন্তানের শেষ ফোনের এই মরণ-কান্না! শোকে পাথর বাবা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Techie Drowns In Deep PitTechie Drowns In Noida DitchDon't Want To DieYuvraj Mehta's Last CallDad I’ve fallen into deep pitI am drowningdon’t want to dieRajkumar MehtaYuvraj Mehta's final call
