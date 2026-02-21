Mumbai Horror: এত জোরে ভিডিয়ো কলে কথা কেন বলছেন! বারণ না শোনায় বিরক্ত কিশোর ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে মারল পথচারীকে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Horror: এত জোরে ভিডিয়ো কলে কথা কেন বলছেন! বারণ না শোনায় বিরক্ত কিশোর ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে মারল পথচারীকে...

Teen kills man for talking loudly on video call: গত সোমবার রাতে তিনি শিবাজি নগর এলাকার একটি রাস্তার ধারে বসে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কথা বলার সময় শাহজাদের গলার স্বর কিছুটা চড়া ছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 21, 2026, 07:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অতি সামান্য কারণে মানুষের সহনশীলতা কতটা নিচে নামতে পারে, তার এক বীভৎস নিদর্শন দেখল বাণিজ্য নগরী মুম্বাই। গত সোমবার রাতে মুম্বাইয়ের শিবাজি নগর এলাকায় ভিডিয়ো কলে উচ্চস্বরে কথা বলার অপরাধে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও সিমেন্টের রাস্তায় মাথা ঠুকে নৃশংসভাবে খুন করল। আর এই কাণ্ড করল ১৮ বছর বয়সী এক কিশোর। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার সূত্রপাত

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির নাম শাহজাদ শেখ। গত সোমবার রাতে তিনি শিবাজি নগর এলাকার একটি রাস্তার ধারে বসে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কথা বলার সময় শাহজাদের গলার স্বর কিছুটা চড়া ছিল। ঠিক সেই সময়ই সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন অভিযুক্ত কিশোর। শাহজাদের উচ্চস্বরে কথা বলায় বিরক্ত হয়ে ওই কিশোর তাঁকে গালিগালাজ শুরু করে এবং চিৎকার করতে বারণ করে।

তুচ্ছ বচসা থেকে মর্মান্তিক পরিণতি

শাহজাদ এই আকস্মিক গালিগালাজের প্রতিবাদ করলে দুজনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা শারীরিক সংঘর্ষে রূপ নেয়। ওই কিশোর মেজাজ হারিয়ে শাহজাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মারধরের এক পর্যায়ে কিশোরটি শাহজাদকে রাস্তার ওপর আছড়ে ফেলে এবং তাঁর মাথা বারবার রাস্তার শক্ত সিমেন্টের ওপর ঠুকতে থাকে।

সিমেন্টের রাস্তার ওপর সজোরে আঘাত পাওয়ার ফলে শাহজাদের মাথায় গুরুতর চোট লাগে এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত লোকজন হতভম্ব হয়ে যান। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিসি পদক্ষেপ ও তদন্ত

ঘটনার খবর পেয়েই শিবাজি নগর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শাহজাদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, পুলিশ অভিযুক্ত ১৮ বছর বয়সী ওই কিশোরকে আটক করেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অভিযুক্ত কিশোরকে আমরা গ্রেফতার করেছি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি রাগের মাথায় ঘটে যাওয়া একটি অপরাধ, তবে এর পিছনে অন্য কোনও পুরনো শত্রুতা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে।

সামাজিক অসহিষ্ণুতার প্রতিফলন

মুম্বইয়ের এই ঘটনা আরও একবার সমাজে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার দিকে আঙুল তুলে ধরছে। ভিডিও কলে জোরে কথা বলা বা সামান্য শব্দদূষণের মতো একটি ছোট বিষয় নিয়ে কীভাবে একজন তরুণের মধ্যে এত বড় অপরাধ করার মানসিকতা তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে চিন্তিত সমাজবিজ্ঞানীরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় শহরগুলোর ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ এবং ধৈর্যের অভাব ক্রমাগত বাড়ছে। ছোটখাটো বিষয়ে মেজাজ হারানো বা সরাসরি শারীরিক হিংসার আশ্রয় নেওয়া এখন একটি ভয়াবহ প্রবণতায় দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকায় আতঙ্ক

শিবাজি নগরের মতো জনবহুল এলাকায় এই খুনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, তুচ্ছ কারণে প্রাণ হারানো এখন যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাহজাদের পরিবার এই ঘটনায় দোষীর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যকে হারিয়ে তাঁরা এখন দিশেহারা।

মুম্বইয়ের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, সামান্য কথাকাটাকাটি কীভাবে একটি পরিবারের সুখ চিরতরে কেড়ে নিতে পারে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা এবং সহমর্মিতা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। স্রেফ জোরে কথা বলার জন্য একজনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনা আধুনিক সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া কঠিন।

Tags:
MumbaiCrimeTeen arrestedShocking Incidentroad ragecrime newsyouth violenceMumbai UpdateLaw and order
