Live in Partner Assault: যৌনাঙ্গে স্যানিটাইজা়র ঢেলে আগুন, তিন দিন ধরে লিভ ইন পার্টনারের অত্যাচার! রক্তহিম করা বয়ানে...

Gurugram Crime: তিন দিন ধরে অমানবিক, নারকীয় অত্যাচার। গোপনাঙ্গে স্যানিটাইজা়র ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ লিভ ইন পার্টনারের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার উপর হওয়া নৃশংসতার ঘটনায় শিউরে উঠছে দেশ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 22, 2026, 02:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস। তারপর তিন দিন ধরে নারকীয় অত্যাচার। গুরুগ্রামে ত্রিপুরার ১৯ বছর বয়সী এক বায়োটেকনোলজি ছাত্রীর ওপর হওয়া নৃশংসতার ঘটনায় শিউরে উঠছে দেশ। বর্তমানে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ওই তরুণী। অভিযুক্ত যুবক শিবমকে (১৯) ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বিয়ের প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনার সময় দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত শিবম ওই তরুণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরুণীর হাড়হিম বয়ানে শিউড়ে ওঠা তথ্য। তিনি জানান, অভিযুক্ত যুবক তরুণীর গোপনাঙ্গে স্যানিটাইজার ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয় জলের মেটাল বোতল দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়। টানা তিন দিন ধরে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে এই অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।

ত্রিপুরার বাসিন্দা ওই তরুণী গুরুগ্রামে বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে দিল্লির বাসিন্দা শিবমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এর কয়েক মাস পর থেকেই তাঁরা গুরুগ্রামের সেক্টর ৬৯-এর একটি ফ্ল্যাটে লিভ-ইন করতে শুরু করেন। দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। 

নির্যাতিতা কোনওক্রমে তাঁর মাকে ফোন করে তাকে বাঁচানোর জন্য কাকুতি করেন। এরপরই মায়ের অভিযোগ পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে। প্রথমে গুরুগ্রামের একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দিল্লির এইমস এবং পরবর্তীকালে সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তরুণীর শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

তরুণীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্ত শিবমকে গ্রেফতার করে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। শিবমের বিরুদ্ধে বর্তমানে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। তরুণীর মা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, মেডিক্যাল রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আরও কঠোর ধারা যুক্ত করা হতে পারে।

Tags:
Tripura woman assaultwoman assaulted GurugramTripura woman assault caseGurugram assault caseSafdarjung Hospitalaiimsdelhi
