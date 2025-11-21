English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tejas Crashed: WATCH |'তেল লিক' গুজবের পরদিনই আগুনের গোলা তেজস! ২৪ বছরে দ্বিতীয়বার...তদন্তের নির্দেশ IAF-র

Dubai Air Show Tejas Crashed: সরকারের তরফে স্পষ্ট বলা হয়, তেজস এমকে১-এর কোনও তেল লিকেজ হয়নি। লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (LCA)-এর কর্মক্ষমতায় কোনও সমস্যা নেই। ২৪ বছরে এই নিয়ে ২ বার দুর্ঘটনার মুখোমুখি হল তেজস।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 21, 2025, 07:09 PM IST
Tejas Crashed: WATCH |'তেল লিক' গুজবের পরদিনই আগুনের গোলা তেজস! ২৪ বছরে দ্বিতীয়বার...তদন্তের নির্দেশ IAF-র
ছবি সৌজন্যে টুইটার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাইয়ে এয়ার শো চলাকালীন ভেঙে পড়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস (Tejas crash at Dubai Air Show)। এয়ার শো-তে ওড়ার সময়ই মাটিতে আছড়ে পড়ে তেজস ফাইটার জেটটি (Tejas crash during demonstration at Dubai Air Show)। মাটিতে আছড়ে পড়তেই সেটি আগুনের গোলায় পরিণত হয়। মৃত্যু হয়েছে অভিশপ্ত ওই তেজস ফাইটার জেটের পাইলটের (Tejas Pilot Dead Confirmed)। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে পাইলটের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই IAF-এর তরফে এই ঘটনায় কারণ অনুসন্ধানে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (IAF order court of inquiry)। 

তেজসের তেল লিক গুজব

প্রসঙ্গত গতকালই, গুজব রটেছিল যে তেজস থেকে তেল লিক (Tejas Oil Leak) করছে। যা  ফ্যাক্ট চেক (Tejas Oil Leak Fact Check) করে PIB। এক্স-হ্যান্ডেলে সেই ফ্যাক্ট চেক পোস্ট করে PIB খারিজ করে দেয় তেজসের তেল লিক করার খবর। স্পষ্ট জানায়, কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফেও তেজসের তেল লিক হওয়ার ঘটনাকে ভুয়ো আখ্যা দেওয়া হয়। সরকারের তরফে স্পষ্ট বলা হয়, তেজস এমকে১-এর কোনও তেল লিকেজ হয়নি। লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (LCA)-এর কর্মক্ষমতায় কোনও সমস্যা নেই। কোনও ধরণের ফুটো নয়, যে ভিডিয়োগুলির মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর দাবি করা হচ্ছে, সেগুলি আসলে স্ট্যান্ডার্ড ড্রেনিং। 

যদিও তেজস নিয়ে ব্যঙ্গ করা পোস্টও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিকে কাকতালীয়ভাবে, তার পরদিনই এয়ার শো চলাকালীন ভেঙে পড়ল তেজস (Tejas crashed at Dubai Air Show)। মৃত্যু হল পাইলটের।

স্থানীয় সময় বেলা সোয়া ২টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দেখুন, মাটিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তের ভিডিয়ো ((Tejas crash at Dubai Air Show Video)-

২৪ বছরে দ্বিতীয়বার দুর্ঘটনা

প্রসঙ্গত, গত ২৪ বছরে এই নিয়ে ২ বার দুর্ঘটনার মুখোমুখি হল তেজস। গত বছর রাজস্থানের জয়সলমীরে প্রথমবার ভেঙে পড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি  যুদ্ধবিমান তেজস (Tejas Crashed)। জানুন, তেজস যুদ্ধবিমান (Tejas Fighter Jet) সম্পর্কে ৫ তথ্য:

১) একক আসন বিশিষ্ট যুদ্ধবিমান (Single Pilot), যদিও বায়ুসেনার তরফে ২ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক বিমানও পরিচালনা করা হয়। 

২) ২০১৬ সালে প্রথম ভারতীয় বায়ুসেনায় ৪৫ নম্বর স্কোয়াড্রন হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয় 'উড়ন্ত ছোরা' (Flying Daggers) তেজসের। 

৩) প্রথমবার তেজস ওড়ে ২০১৬-র ২২ মার্চ।  

৪) তেজসের সর্বোচ্চ পেলোড ক্ষমতা ৪,০০০ কেজি (Tejas Payload Capacity)। সর্বোচ্চ ১৩,৩০০ কেজি ওজন নিয়ে টেকঅফ করতে পারে (Tejas highest takeoff capacity)। 

৫) এটি একক-ইঞ্জিন (single-engine aircraft) পরিচালিত ৪.৫ প্রজন্মের বহুমুখী যুদ্ধবিমান (4.5 generation multi-role fighter jet)। 

