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ছাদ থেকে ফেলেও মরেননি স্বামী! হাসপাতালে শরীরে টয়লেট ক্লিনার ইনজেক্ট করে খুন নার্স স্ত্রীর

Telangana Horror: পরকীয়া সম্পর্কের পথের কাঁটা সরাতে স্বামীকে নির্মমভাবে খুন করল এক নার্স। তেলেঙ্গানার নিজামাবাদে প্রথমে স্বামীকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয় স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক। তাতেও স্বামী বেঁচে গেলে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর আইভি লাইনে টয়লেট ক্লিনার ইনজেক্ট করা হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:45 AM IST
ছাদ থেকে ফেলেও মরেননি স্বামী! হাসপাতালে শরীরে টয়লেট ক্লিনার ইনজেক্ট করে খুন নার্স স্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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