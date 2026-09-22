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হাসপাতালে বিকট শব্দে ফাটল এসি! ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু ৫দিনের সদ্যোজাতর সঙ্গে আরও...

Telangana Hospital Fire: আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালের কর্মী, দমকল, পুলিস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা যৌথভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। বাকি শিশুদের দ্রুত ওয়ার্ড থেকে নিরাপদে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য অন্যান্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে শিশুবিশেষজ্ঞরা তাদের শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:23 AM IST
হাসপাতালে বিকট শব্দে ফাটল এসি! ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু ৫দিনের সদ্যোজাতর সঙ্গে আরও...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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