/হাসপাতালে বিকট শব্দে ফাটল এসি! ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু ৫দিনের সদ্যোজাতর সঙ্গে আরও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সোমবার গভীর রাতে হাসপাতালের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ/এসএনসিইউ) আগুন লেগে যায়। রাত আনুমানিক ১১টা ৪০ থেকে ১১টা ৫০ মিনিটের মধ্যে এসি মেশিন ব্লাস্ট করে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে ওয়ার্ড জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এই ঘটনায় স্থানান্তরের সময় দুই সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়। যার মধ্যে পাঁচ দিনের এক সদ্যোজাত শিশুও ছিল। ঘটনাটি ঘটেছে, তেলেঙ্গানার আদিলাবাদের রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে হাসপাতালে।
ঘটনার সময় ওয়ার্ডটিতে ২৪ থেকে ২৮ জন শিশু ভর্তি ছিল। আগুন দেখেই হাসপাতালের কর্মী, দমকল, পুলিস এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামেন। বাকি শিশুদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে চিকিৎসকেরা শিশুদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া হাসপাতালের তিনজন নিরাপত্তাকর্মীও চিকিৎসাধীন আছেন। দমকলের চেষ্টায় আগুন দ্রুত নিভে যায়। ফলে হাসপাতালের অন্য ওয়ার্ডে আগুন ছড়াতে পারেনি।
আদিলাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি শাহ জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কীভাবে আগুন লাগল এবং নিরাপত্তার কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিসও একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে।
এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি। তিনি শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। চিকিৎসাধীন শিশুদের সেরা চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুরো ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেজন্য রাজ্যের সব হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কড়াভাবে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসি, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঠিক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ঠিক এক মাস আগেই মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে জেলা মহিলা হাসপাতালের এনআইসিইউ-তে ভেন্টিলেটর ফেটে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল।
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