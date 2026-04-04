  • Telangana twin daughters death: যমজ কন্যাসন্তান হওয়ায় স্ত্রীকে অত্যাচার, মেয়েদের কুয়োয় ফেলে খুন করল বাবা!

Telangana twin daughters death: চার বছরের যমজ কন্যাসন্তানকে পারিবারিক ঝামেলার জেরে নৃশংসভাবে হত্যা। কুয়োয় ফেলে দিল দুই ফুটফুটেকে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 4, 2026, 10:28 PM IST
যমজ মেয়েদের কুয়োয় ফেলে খুন করল বাবা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! একজন ব্যক্তি তার চার বছরের যমজ কন্যাসন্তানকে পারিবারিক ঝামেলার জেরে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার তেলেঙ্গানার করিমনগরে। 

অভিযুক্তের নাম কাচ্ছু শ্রীসাইলাম। তিনি করিমনগর গ্রামের জুবিলী নগরের বাসিন্দা। ছয় বছর আগে, মৌনিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরে দম্পতির যমজ কন্যাসন্তান হয়। তাদের নাম হল গীতাংশী ও গীতানভিকা। দুজনের বয়স চার বছর। 

পুলিস ও পরিবারের সদস্যদের মতে, যমজ কন্যাসন্তানদের জন্মের পর থেকে শ্রীশৈলাম অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সবসময় একটি ছেলে চেয়েছিলেন। এই কারণেই শ্রীশৈলাম ও তার স্ত্রীয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হত। শুক্রবার সন্ধ্যায়, আরেকটি বিবাদের পর, শ্রীশৈলাম তার দুই মেয়েকে গ্রামের বাইরে ক্ষেতের দিকে নিয়ে যায়। পরিবার সন্দেহ করছে, সে তার দুই মেয়েকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। 

কুয়োর মধ্যে থেকে গীতাংশীর দেহ উদ্ধার করা হয়। কিন্তু গীতানভিকাকে প্রথমে খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর, পুলিসের সঙ্গে দক্ষ সাঁতারুরা দ্বিতীয় দেহটিকেও উদ্ধার করে। 

ঘটনাটি যখন স্থানীয়রা জানতে পারে, তারা শ্রীশৈলামকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। এরপর থেকে তাকে পুলিস হেফাজতে নেওয়া হয়। কুয়োতে ফেলে দেওয়ার আগে খুদে দুটিকে কোনও বিষাক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছে কি না পুলিস তা খতিয়ে দেখছে। 

করিমনগর রুরাল সার্কেল ইন্সপেক্টর এ. নিরঞ্জন রেড্ডি জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, মূলত কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিবারে বারবার ঝগড়া-বিবাদ হত। তিনি বলেন, 'আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি, কুয়োয় ফেলার আগে শিশুদের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কি না, সেটাও তদন্ত করা হচ্ছে।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার বিজয় কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

telangana twin daughters deathtelangana murder case
