Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাবু ডাকেই ফাঁস! বাড়ি ঢুকে প্রধান শিক্ষিকাকে ২৭ বার কোপ, গ্রেফতার স্কুলেরই দুই ছাত্র

'বাবু' ডাকেই ফাঁস! বাড়ি ঢুকে প্রধান শিক্ষিকাকে ২৭ বার কোপ, গ্রেফতার স্কুলেরই দুই ছাত্র

Telangana Principal Murder: ১১ অগাস্ট রাতে দুই ছাত্র মুখে মাস্ক পরে বাড়িতে ঢোকে। কিন্তু টানাটানির সময় একজনের মাস্ক খুলে যায়। রূপা রেড্ডি তাকে চিনে ফেলেন। ধরা পড়ার ভয়ে তারা প্রিন্সিপালকে ২৭ বার ছুরি মেরে খুন করে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:44 AM IST
'বাবু' ডাকেই ফাঁস! বাড়ি ঢুকে প্রধান শিক্ষিকাকে ২৭ বার কোপ, গ্রেফতার স্কুলেরই দুই ছাত্র

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাক যোগে কোচবিহারে গ্রেফতার ৩, এবার দিল্লিতে এসটিএফের জালে আরও ১
2
3
4
5