'বাবু' ডাকেই ফাঁস! বাড়ি ঢুকে প্রধান শিক্ষিকাকে ২৭ বার কোপ, গ্রেফতার স্কুলেরই দুই ছাত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির ঢুকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে নৃশংস খুন দুই ছাত্রের। নিহত শিক্ষিকার নাম রূপা রেড্ডি। পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা চুরির উদ্দেশ্য প্রধান শিক্ষিকার বাড়িতে হানা দেয়। ঘটনাটি তেলঙ্গানার নলগোন্ডা জেলার। রূপা স্থানীয় ‘নাগার্জুনা পাবলিক স্কুল’-এর প্রিন্সিপাল ও ডিরেক্টর ছিলেন। ঘটনার দিন সকালে তাঁর স্বামী হায়দরাবাদে ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বারবার ফোন করলেও ফোনে পাননি। চিন্তিত হয়ে তিনি প্রতিবেশীদের খোঁজ নিতে বলেন। প্রতিবেশীরা বাড়ি গিয়ে দেখেন রূপা দেবী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে নলগোন্ডার পুলিস সুপার শরৎ চন্দ্র পাওয়ারের নেতৃত্বে পাঁচটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। তদন্তকারীরা এলাকার প্রায় ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। ইতোমধ্যেই স্কুলের দুই ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
তবে এই ঘটনার আসল ক্লু মেলে একটি ফোন কল থেকে। মৃত্যুর আগে পিসির সঙ্গে কথা বলছিলেন রূপা রেড্ডি। কথা বলার সময় তিনি কাউকে 'বাবু' বলে ডাকেন। তিনি সাধারণত স্কুলের ছাত্রদেরই এই নামে ডাকতেন। এই সূত্রের ওপর ভর করেই পুলিস ওই সময়ের অনুপস্থিত ছাত্রদের দিকে নজর দেওয়া শুরু করে।
ঘটনার পর চার দিন স্কুলটি বন্ধ ছিল। স্কুল খোলার পর পুলিস স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। দেখা যায়, ১০ম শ্রেণির পাঁচজন ছাত্র বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলে আসছে না। এদের মধ্যে দুজনের চালচলনে বড় বদল চোখে পড়ে। পুলিস জানতে পারে, গত কয়েক দিনে ওই দুই ছাত্র প্রচুর টাকা খরচ করছে এবং বন্ধুদের নিয়ে পার্টি দিচ্ছে। বুধবার সকালে পুলিস ওই দুই ছাত্রকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিসের টানা জেরায় তারা স্বীকার করে যে, টাকা চুরি করার জন্যই তারা প্রিন্সিপালকে খুন করেছে।
জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে এক নাবালকের কাছে ১.৫৪ লাখ টাকা উদ্ধার করে পুলিস। ছেলেটি দাবি করে, এই টাকা তার বাবা-মা দিয়েছে। কিন্তু নোটগুলোর গায়ে রক্ত লেগে থাকতে দেখে সন্দেহ দৃঢ় হয়। ফরেনসিক পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে সেই রক্ত মৃত রূপা রেড্ডিরই।
এরপর পুরো ঘটনার তদন্তে নামে পুলিস। জানা যায়, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন আগে স্কুলের হস্টেলে থাকত। তার বিরুদ্ধে মদ্যপান ও বাইকের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির অভিযোগ ছিল। একদিন তার ব্যাগ থেকে ক্যাশ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। এরপরই প্রিন্সিপাল রূপা তাকে বকাবকি করেন এবং হস্টেল থেকে বের করে দেন। এতেই প্রিন্সিপালের ওপর রাগ পুষে রেখেছিল তারা। এর পাশাপাশি কীভাবে সহজে প্রচুর টাকা রোজগার করা যায়, তা নিয়ে ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে নানা ভিডিয়ো দেখতে শুরু করে তারা।
খুনের প্রায় এক মাস আগে সে গোয়া ঘুরতে যায় এবং দ্রুত টাকা কামানোর নানা উপায় খুঁজতে থাকে। খুনের মাত্র পাঁচ দিন আগে সে রূপা রেড্ডির বাড়িতে নজরদারি চালায়। সে জানতে পেরেছিল যে স্কুলের ফি সংগ্রহের টাকা মাঝে মাঝে প্রিন্সিপালের বাড়িতে রাখা হয়। সেই টাকা হাতানোর জন্য তারা দোকান থেকে একটি ছুরি এবং হাতে ছাপ না লাগার জন্য গ্লাভস কেনে। ১১ অগাস্ট রূপা রেড্ডি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেন। ১১ অগাস্ট এক ছাত্র মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ ও হাতে গ্লাভস পরে রূপা দেবীর ঘরে ঢোকে। সে বেডরুম থেকে আড়াই লাখ টাকা চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঠিক তখনই তার মাথার টুপিটি খুলে যায়। রূপা দেবী তাকে চিনে ফেলেন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ওই ছাত্রটি সঙ্গে আনা ছুরি দিয়ে শিক্ষিকাকে একের পর এক ২৭ বার আঘাত করে খুন করে।
খুনের পর তারা নগদ টাকা ও আইফোন-সহ রূপা রেড্ডির মোবাইল ফোনটি নিয়ে চম্পট দেয়। খুন করার পর তারা প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে। রক্তমাখা জামাকাপড় আর মাঙ্কি ক্যাপ মাটির নীচে পুঁতে দেয়। তারপর চুরি করা টাকায় তারা সোজা গোয়ায় ঘুরতে চলে যায়। পুলিস এখন তাদের কাছ থেকে রক্তমাখা নোট-সহ ১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। এ ছাড়া চুরির টাকায় কেনা একটি দামি আইফোন এবং নিহত শিক্ষিকার নিজস্ব মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করেছে পুলিস। শ্রেণীকক্ষের দুই প্রাক্তন ছাত্রের হাতেই যে নিজের শিক্ষকের জীবন গিয়েছে, তা স্পষ্ট করে পুলিস জানিয়েছে যে দুই অভিযুক্তকেই জুভেনাইল জাস্টিস কোর্টে তোলা হবে।
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