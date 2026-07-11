/এক রাতে ৬ বলি! পকসো মামলার রাগে দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে খুন, তারপর শেষ করে দিল নির্যাতিতার পরিবারকেও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পকসো (POCSO) মামলায় জামিন পেয়ে জেল থেকে বাইরে আসতেই চরম নৃশংস হয়ে উঠল অভিযুক্ত। পুরনো আক্রোশ ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা ওই ব্যক্তি নিজের স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্রকে হত্যা করার পর, তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকা, তার মা এবং দিদিমাকেও নৃশংসভাবে খুন করেছে। তেলঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার শাবাদ এলাকায় একই রাতে ঘটে যাওয়া এই ছয় খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্য জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত ৩৫ বছর বয়সী রাজকুমার আপাতত পলাতক।
পুলিস সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে রাজকুমার প্রথমে শাবাদে তার নিজের বাড়িতে হামলা চালায়। সেখানে তার ৩০ বছর বয়সী স্ত্রী পার্বতী সরিতা এবং যথাক্রমে ৪ বছর ও ১ বছর বয়সী দুই শিশুপুত্রকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে সে। আত্মীয়দের অনুমান, দুই শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই খুন করা হয়েছে। তবে যে ঘর থেকে পার্বতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে ধস্তাধস্তির স্পষ্ট চিহ্ন মিলেছে। ঘটনার পর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে এসি এবং কুলার চালিয়ে দিয়ে চম্পট দেয় রাজকুমার।
পরিবারকে শেষ করার পর রাজকুমারের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ওই নাবালিকা, যে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছিল। গত ১৬ মে রাজকুমারের বিরুদ্ধে উত্যক্ত করা ও যৌন হেনস্থার অভিযোগে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছিল ওই ১৭ বছরের কিশোরী। শুক্রবার রাতে রাজকুমার ওই নাবালিকার বাড়িতে চড়াও হয় এবং তাকে গাড়িতে তুলে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে খুন করে। এখানেই শেষ নয়, রাজকুমার ওই নাবালিকার ৪৫ বছর বয়সী মা এবং ৬৫ বছর বয়সী দিদিমাকেও পিটিয়ে হত্যা করে। ঘটনার সময় বাড়িতে নাবালিকার ২০ বছর বয়সী এক বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বোন উপস্থিত থাকলেও, তাকে কোনো আঘাত করেনি অভিযুক্ত।
এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর রাজকুমার নিজের বাবাকে ফোন করে সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে। শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক তরুণ জোশী জানিয়েছেন, "অভিযুক্ত তার বাবাকে ফোন করে বলে, 'আমি এই কাজ করেছি। আমি ওদের সবাইকে খুন করেছি।' এরপরই সে নিজের ফোন বন্ধ করে দেয়। সে আত্মহত্যার কথাও বলেছিল, তবে তার সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়।" পুলিস ইতোমধ্যেই ফরেনসিক টিম নিয়ে ঘটনাস্থলগুলি খতিয়ে দেখেছে। পলাতক রাজকুমারকে ধরার জন্য পুলিসের একাধিক বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, ২০১৮ সালে ভালোবেসে পার্বতীকে বিয়ে করেছিল রাজকুমার। তাদের প্রথম সন্তানটি জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর দুই ছেলের জন্ম হয়। গত মে মাসে ওই নাবালিকা কোচিং সেন্টার থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাজকুমার তাকে ক্রমাগত পিছু নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস রাজকুমারকে গ্রেফতার করলেও, ধারাগুলির সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের কম হওয়ায় দিনসাতেক আগেই মাত্র ২০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিল সে।
পুলিসের দাবি, রাজকুমার জুয়া খেলার অভ্যাসের কারণে প্রচুর দেনায় ডুবে ছিল এবং মানসিকভাবেও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। এর আগেও তাকে বেশ কয়েকবার কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। জামিনে ছাড়া পেয়েই সে যে এমন ভয়ঙ্কর ছক কষবে, তা টের পায়নি কেউই।
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