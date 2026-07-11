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এক রাতে ৬ বলি! পকসো মামলার রাগে দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে খুন, তারপর শেষ করে দিল নির্যাতিতার পরিবারকেও

Telangana Crime: জামিনে ছাড়া পেয়েই চরম প্রতিশোধ! তেলঙ্গানায় হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড। পকসো মামলায় জেল থেকে বেরোতেই নিজের স্ত্রী, ১ ও ৪ বছরের দুই সন্তান সহ ৬ জনকে নৃশংসভাবে খুন করল এক ব্যক্তি। যার মধ্যে রয়েছে তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা ১৭ বছরের নাবালিকা, তার মা ও দিদিমাও। ঘটনার পর বাবাকে ফোন করে খুনের কথা স্বীকার করে পলাতক অভিযুক্ত।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:03 PM IST
এক রাতে ৬ বলি! পকসো মামলার রাগে দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে খুন, তারপর শেষ করে দিল নির্যাতিতার পরিবারকেও
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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