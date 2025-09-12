Telengana School Boy death case: স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ক্লাস X-এর জয়ন্ত, ধপ করে পড়েই শেষ! শকিং VDO...

Telengana School Boy death case: স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ক্লাস X-এর জয়ন্ত, ধপ করে পড়েই শেষ! শকিং VDO...
Telengana Shocker: ১৫ বছর বয়সী জয়ন্ত নামের ওই দশম শ্রেণির ছাত্রটি স্কুল মাঠে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তার কান ও নাক দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তেলেঙ্গানার মর্মান্তিক ঘটনা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদেপ মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছে। স্কুলের মাঠেই দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু- কান ও নাক থেকে রক্তপাত। আপ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে CCTV ফুটেজে।
ঘটনার সূত্রপাত:
তেলেঙ্গানার হানুমাকোন্ডা জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতেই ওই ছাত্রটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
ঘটনার বিবরণ:
জানা গিয়েছে, এই দুঃখজনক ঘটনাটি হানুমাকোন্ডা জেলা সদর দপ্তরের নাঈমনগর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে ঘটেছে। ১৫ বছর বয়সী জয়ন্ত নামের ওই দশম শ্রেণির ছাত্রটি স্কুল মাঠে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তার কান ও নাক দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। এতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
A #10thclass #student collapsed and died of #heartattack while playing in #school #playground on Thursday.The incident took place in private school in Naim Nagar, #Hanamkonda @XpressHyderabad @balaexpressTNIE pic.twitter.com/u1i8uMNG59
— Mahesh_TNIE (@maheemahesh25) September 11, 2025
বাবা-মায়ের অভিযোগ:
জয়ন্তের বাবা-মা অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনেছেন। তারা আরও অভিযোগ করেন যে শিক্ষকদের মারধরের কারণেই তাদের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তারা এই ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিস বাবা-মায়ের অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জয়ন্তের আকস্মিক মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।
একই ধরনের ঘটনা
এর আগে, মধ্যপ্রদেশের বেতমায় ১১ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। বেতমার ইরা অ্যাকাডেমি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লক্ষিতা প্যাটেল স্কুল মাঠে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।
আরও পড়ুন: Pune father assault daughter: 'বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...' আর না পেরে শেষে নাবালিকা...
আরও পড়ুন: Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)