নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 12, 2025, 04:21 PM IST
Telengana School Boy death case: স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ক্লাস X-এর জয়ন্ত, ধপ করে পড়েই শেষ! শকিং VDO...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তেলেঙ্গানার মর্মান্তিক ঘটনা স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদেপ মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছে। স্কুলের মাঠেই দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু- কান ও নাক থেকে রক্তপাত। আপ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে CCTV ফুটেজে। 

ঘটনার সূত্রপাত: 

তেলেঙ্গানার হানুমাকোন্ডা জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতেই ওই ছাত্রটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরণ: 

জানা গিয়েছে, এই দুঃখজনক ঘটনাটি হানুমাকোন্ডা জেলা সদর দপ্তরের নাঈমনগর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে ঘটেছে। ১৫ বছর বয়সী জয়ন্ত নামের ওই দশম শ্রেণির ছাত্রটি স্কুল মাঠে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তার কান ও নাক দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। এতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

 

বাবা-মায়ের অভিযোগ: 

জয়ন্তের বাবা-মা অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনেছেন। তারা আরও অভিযোগ করেন যে শিক্ষকদের মারধরের কারণেই তাদের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তারা এই ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিস বাবা-মায়ের অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জয়ন্তের আকস্মিক মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

একই ধরনের ঘটনা

এর আগে, মধ্যপ্রদেশের বেতমায় ১১ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। বেতমার ইরা অ্যাকাডেমি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লক্ষিতা প্যাটেল স্কুল মাঠে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

