Telangana mother's shocking crime: কেঁদে কেঁদে কানের মাথা খাচ্ছে! হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ‍একবছরের সন্তানকে মারল 'বিরক্ত' ভার্গবী...

Telangana mother's shocking crime:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কালিমালিপ্ত মাতৃত্ব! অভাবনীয় নিষ্ঠুরতার সাক্ষী তেলঙ্গানা। বারবার কাঁদছিল সন্তান, আর তারই ‘অপরাধে’ নিজের এক বছর বয়সী শিশুপুত্রকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল জন্মদাত্রী মায়ের বিরুদ্ধে।
শুধু খুনই নয়, শিশুটির মুখ কাপড় দিয়ে চেপে ধরে এবং পা দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিস। তেলেঙ্গানার মেদচল-মালকাজগিরি (Medchal-Malkajgiri) জেলায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম ভার্গবী। তিনি মেদচল জেলার জওহরনগর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে শিশুটি অবিরাম কাঁদছিল। কান্নার শব্দে বিরক্ত হয়ে ভার্গবী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।
অভিযোগ, শিশুটির কান্না থামাতে তিনি প্রথমে তার মুখে কাপড়ের টুকরো গুঁজে দেন যাতে চিৎকার বাইরে না আসে। এরপর শিশুটির দুটি পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। মুখ চাপা থাকা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ শ্বাস নিতে না পেরে শিশুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।
পুলিসের তদন্ত ও গ্রেফতারি
ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে জওহরনগর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধারের সময় দেখা যায়, তখনও তার মুখে কাপড় গোঁজা এবং পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় গান্ধী হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ভার্গবী তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিসের। তিনি জানিয়েছেন, শিশুটি ক্রমাগত কাঁদছিল এবং তার কান্না কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। অসহ্য বিরক্তি থেকেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নেন। পুলিস ইতিমধ্যেই ভার্গবীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় খুনের মামলা রুজু করে তাঁকে গ্রেফতার করেছে।
পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক অবস্থা
প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, ভার্গবীর পারিবারিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। তাঁর স্বামী একজন দিনমজুর এবং ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিবেশীদের দাবি, ভার্গবী মাঝেমধ্যেই খিটখিটে মেজাজে থাকতেন এবং তুচ্ছ কারণে শিশুর ওপর ক্ষোভ উগরে দিতেন।
তবে একজন মা কী ভাবে নিজের সন্তানের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন, তা ভেবে শিহরিত হচ্ছেন তদন্তকারীরাও। পুলিশ খতিয়ে দেখছে যে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনো প্ররোচনা বা মহিলার কোনো মানসিক অসুস্থতা দায়ী কি না।
বিশেষজ্ঞ ও সমাজকর্মীদের উদ্বেগ
এই পাশবিক ঘটনাটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং শিশু সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মনোবিদদের মতে, অনেক সময় ‘পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন’ বা প্রসব-পরবর্তী মানসিক অবসাদের কারণে মায়েরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে চরম দারিদ্র্য বা একাকীত্বের কারণেও মায়েরা নিজের সন্তানের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তবে কারণ যাই হোক না কেন, এক বছরের একটি অবোধ শিশুর ওপর এই ধরনের নির্যাতন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তেলঙ্গানার এই ঘটনা আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেও শিশুরা কতটা অসুরক্ষিত হতে পারে। জওহরনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ ও সময় সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে। আপাতত ভার্গবীকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।
নিজ সন্তানের খুনি মা—এই তকমা এখন ভার্গবীর গায়ে। গোটা এলাকা এখন শোকস্তব্ধ। যে শিশুটি কান্নার মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলতে চেয়েছিল, সেই কান্না যে তার চিরতরে স্তব্ধ হওয়ার কারণ হবে, তা প্রতিবেশী বা আত্মীয়রা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।
