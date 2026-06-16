/Telegram Banned: প্রশ্ন ফাঁস রুখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের! নিট পরীক্ষার আগে দেশে ব্যান টেলিগ্রাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট পরীক্ষার (NEET) নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও আপোষ করতে চাইছে না কেন্দ্র। আগামী ২১ জুনের নিট ইউজি (NEET UG 2026) পুনঃপরীক্ষার ঠিক আগে বড়সড় পদক্ষেপ করল প্রশাসন। ২২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ভারতে জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ‘টেলিগ্রাম’ (Telegram) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নানা ধরনের জালিয়াতি রুখতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর।
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র (এনটিএ) সুপারিশের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এনটিএ জানিয়েছে, এই বিধিনিষেধ শুধুমাত্র পরীক্ষার সময়কাল এবং তার ঠিক পরবর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য। অ্যাপটি বন্ধ করার বিষয়ে এনটিএ জানিয়েছে যে, এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী লক্ষ লক্ষ নাগরিকের যে অসুবিধা হবে, সেই জন্য তারা দুঃখিত।
কেন এই আচমকা নিষেধাজ্ঞা?
সম্প্রতি নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং উত্তরপত্র বেআইনিভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। আগামী ২৩ জুন নিট-এর রি-এক্সাম হওয়ার কথা রয়েছে। সরকার কোনোভাবেই চাইছে না যে, আগের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটুক। তাই ২২ জুন পর্যন্ত এই মেসেজিং অ্যাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যাতে কোনোভাবেই কোনও গ্রুপ বা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বা স্টাডি মেটেরিয়াল না ছড়াতে পারে।
কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া নজরদারি
রিপোর্টে বলা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ পর্যালোচনার পরেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অতীতেও দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল টেলিগ্রামের কিছু গোপন গ্রুপ। এই অ্যাপের ‘অ্যানোনিমিটি’-র সুবিধার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যেত। এবার পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং নিশ্ছিদ্র রাখতেই আগেভাগে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হল।
পরীক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব
২২ জুন পর্যন্ত ভারতের কোনও নেটওয়ার্ক থেকেই টেলিগ্রাম অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না। যারা এই অ্যাপের মাধ্যমে পড়াশোনার সামগ্রী আদান-প্রদান করতেন, সেইসব পরীক্ষার্থীদের সাময়িকভাবে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেক শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক। তাদের মতে, সৎ ও যোগ্য পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল। ২৩ জুনের পরীক্ষার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
এর আগে ৩ মে নিট পরীক্ষা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, পরীক্ষার আগেই নিট-এর প্রশ্নপত্র থেকে ১০০-রও বেশি প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর জেরে পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।
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