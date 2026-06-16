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Telegram Banned: প্রশ্ন ফাঁস রুখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের! নিট পরীক্ষার আগে দেশে ব্যান টেলিগ্রাম

NEET Re-Examination:পরীক্ষার আগে নিরাপত্তা আরও কড়া করতে চাইছে কেন্দ্র। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সেনা মোতায়েনের পর এবার বড় সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সূত্রের দাবি, পুরো দেশে সাময়িকভাবে বন্ধ হতে চলেছে টেলিগ্রাম অ্যাপ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:40 PM IST
Telegram Banned: প্রশ্ন ফাঁস রুখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের! নিট পরীক্ষার আগে দেশে ব্যান টেলিগ্রাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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