English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Telengana Accident: ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে যেন 'খেলনা' বাস! ভয়াবহ দুর্ঘটনায় লাশ ১৯ যাত্রী...

Telengana Bus accident: প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস মনে করছে বেপরোয়া দ্রুতগতি-ই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 3, 2025, 12:04 PM IST
Telengana Accident: ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে যেন 'খেলনা' বাস! ভয়াবহ দুর্ঘটনায় লাশ ১৯ যাত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্ধ্রপ্রদেশ, জয়পুরের পর এবার তেলেঙ্গানা। ফের ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা (Bus Accident)। ফের মৃতের সারি। নুড়িপাথর বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষের জেরে লাশ কমপক্ষে ১৯ যাত্রী (Telengana Accident)। আহত বহু। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ভয়াবহ দুর্ঘটনার জেরে কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বাসটি (Telengana Bus Accident)।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার সকালে তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলায় চেভেলার কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নুড়িপাথর বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তেলেঙ্গানা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (আরটিসি) বাসটির। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল ট্রাকটি। চেভেলার কাছে বাঁক নেওয়ার সময়  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ট্রাক চালক। তারপরই চেভেল্লা মণ্ডলের খানাপুর স্টেজের কাছে সজোরে মুখোমুখি ধাক্কা মারে আরটিসি-র যাত্রীবাহী বাসটিকে।

বাসটিও দ্রুতগতিতে চলছিল। সেটি  তন্দুর ডিপো থেকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। ট্রাকের সমস্ত নুড়িপাথর বাসের উপর পড়ে যায়। যার জেরে বাসের যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। কয়েকজন যাত্রী দুর্ঘটনার পর বাস থেকে ছিটকে বেরিয়ে রাস্তায় মাটিতে পড়েন। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাসে থাকা ১৯ জন যাত্রী। 

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও স্থানীয়রা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধাকাজ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে পুলিস। আহতদের উদ্ধারের পর নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস মনে করছে বেপরোয়া দ্রুতগতি-ই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ। দুর্ঘটনার পর এলাকায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুর্ঘটনার পর চেভেল্লা-তান্দুর সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ক্রেন এবং জেসিবি ব্যবহার করে রাস্তা থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলির ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহতদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে। তাঁদের পরিবারকে জানানো হচ্ছে। 

আরও পড়ুন, EPFO Pension Rules: ১০ বছরে চাকরি ছাড়লে আপনি কি আপনার হকের পেনশন পাবেন? কী নিয়ম EPFO-র? মাসে কত টাকা করে পাবেন আপনি?

আরও পড়ুন, Bus Accident: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কলকাতাগামী লাক্সারি স্লিপার বাস! ৬০ জন যাত্রীর... কেটে বের করা হল দেহ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Telengana accidentbus accidentTelengana Bus accident
পরবর্তী
খবর

ISRO Launches Its Heaviest Communication Satellite: ৪৪১০ কেজির দানবীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ISRO-র! অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্বকে চমকে দিয়েই ভারত...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শীতের রেণুও নেই দিগন্তে! এখন গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্তটানে ভয়া...