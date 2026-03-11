English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Heat Wave Alert: বাংলাতেই ৫০°C ছাড়াবে গরম? রেকর্ড দিন তাপপ্রবাহ, ২০২৬-এ ভয়ংকর জ্বালাপোড়ায় 'ঝলসে' যাবে মানুষ

Bengal Weather Update Temperature Will Cross  50°C?: ১৯০১ সালের পর অন্যতম উষ্ণ ফেব্রুয়ারি। মার্চ থেকে মে, বেশিরভাগ এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশি থাকবে। IMD-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ থেকে ১৫ দিন বেশি তাপপ্রবাহ চলবে। প্রায় সারা ভারতেই জারি হিটওয়েভের রেড অ্যালার্ট!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 11, 2026, 12:41 PM IST
২০২৬-এ রেকর্ড ভাঙা গরমের পূর্বাভাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর গরমের পূর্বাভাস! ২০২৬-এ অশনিসংকেত! পূর্বাভাস বলছে, ২০২৪-এর থেকেও বেশি গরম পড়তে পারে ২০২৬-এর গ্রীষ্মে। তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রেকর্ড সংখ্যক দিন ধরে চলতে পারে তাপপ্রবাহ। এমনই পূর্বাভাস ভারতীয় মৌসম ভবনের। 

ভারতজুড়ে হিটওয়েভ সতর্কতা মৌসম ভবনের। যার ইঙ্গিত মিলেছে ফেব্রুয়ারিতেই। ১৯০১ সালের পর অন্যতম উষ্ণ ফেব্রুয়ারি ছিল এবার ২০২৬-এ। এখন মৌসম ভবনের পূর্বাভাস যদি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়, তবে ২০২৬ সালের গ্রীষ্ম ভেঙে দিতে পারে ২০২৪ সালের রেকর্ড। রেকর্ড দিন তাপপ্রবাহে একরকম 'ঝলসে' যেতে পারে মানুষ। এমনটাই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। 
 
২০২৪-এ গরমের চোটে ফোন, এসিতে আগুন ধরার ঘটনাও ঘটেছিল। ভারতীয় মৌসম ভবন ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে যে ২০২৬-এর মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ভারতের বেশিরভাগ এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশি থাকতে পারে।

কেন এই আশঙ্কা?
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি ১৯০১ সালের পর অন্যতম উষ্ণ ফেব্রুয়ারি হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। অনেক জায়গায় তাপমাত্রা এমন ছিল যেন মনে হচ্ছিল মার্চের শেষ দিকের গরম পড়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, লা নিনা থেকে এল নিনোতে পরিবর্তন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে হতে পারে। অতীতে দেখা গিয়েছে, এল নিনো পরিস্থিতিতে ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ চলে। সঙ্গে বর্ষা অনিয়মিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

কোন কোন এলাকায় গরম সবচেয়ে বেশি পড়বে?
IMD-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ থেকে ১৫ দিন বেশি তাপপ্রবাহ চলতে পারে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজস্থান, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ও  উত্তরপ্রদেশে। পূর্ব ও মধ্য ভারতে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে। এককথায় বলতে গেলে প্রায় সারা ভারতের ম্যাপেই জারি হিটওয়েভের রেড অ্যালার্ট! লাল হয়ে উঠতে পারে দেশের গোটা ম্যাপটাই। 

২০২৪ সালের ভয়াবহ তাপপ্রবাহ
২০১০ সালের পর ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘতম ও ভয়াবহ তাপপ্রবাহ দেখা যায় ২০২৪ সালে। এপ্রিল থেকে জুন, টানা ৩ মাস ভারত ছিল তাপপ্রবাহের কবলে। বহু অঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে তাপমাত্রা ৫০°C-এর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। কোথাও কোথাও ৫০ ডিগ্রিও ছাড়িয়ে যায়। রেকর্ড তাপমাত্রা নভিভুক্ত হয়, দিল্লির মুঙ্গেশপুরে ২৯ মে। এছাড়াও উষ্ণতম স্থানের তালিকায় ছিল রাজ্স্থানের ফালোদি, হরিয়ানার সিরসা। এমনকি দিল্লিতে সর্বকালের উষ্ণতম রাত রেকর্ড হয়, যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২°C। 

মুঙ্গেশপুর, দিল্লি: ৫২.৩°C 
ফালোদি, রাজস্থান: ৫১°C
সিরসা, হরিয়ানা: ৫০.৩°C

গরমে প্রাণহানি
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-এ গরমে দেশে ১৪৩ জনের মৃত্যু ঘটে। যদিও বেসরকারি মতে সংখ্যাটা ৭৩৩ বলে দাবি। ৪১,০০০-এর বেশি হিটস্ট্রোকের ঘটনা। 

