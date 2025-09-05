Threat Call in Mumbai: ৪০০ কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে ঢুকে পড়েছে ৩৪ মানব বোমা! হুমকিফোনে ত্রস্ত মুম্বই...

Threat Call in Mumbai: ৪০০ কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে ঢুকে পড়েছে ৩৪ মানব বোমা! হুমকিফোনে ত্রস্ত মুম্বই...
Threat Call in Mumbai: গত সোমবার ৪৩ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তিনি রেল স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিস্ফোরণে কেঁপে উঠবে গোটা বাণিজ্য নগরী। মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছে ৩৪ মানব বোমা। তাদের সঙ্গে রয়েছে ৪০০ কেজি আরডিএক্স। এমনই এক হুমকি ফোন এসেছে মুম্বই ট্রাফিক পুলিসের হেল্পলাইনে। সবেমিলিয়ে ১৯৯৩ এর মতো ফের এক বিস্ফোরণ আতঙ্কে ত্রস্ত মুম্বই।
মুম্বই পুলিসের দাবি গণেশ চতুর্থীর আগে ওই হুমকি দিয়েছে লস্কর ই জেহাদি নামে এক সংগঠন। ওই হুমকির কথা মাথায় রেখে গোটা রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হুমকিতে বলা হয়েছে মোট ৪০০ কেজি আরডিএক রাখা হবে ৩৪টি গাড়িতে। সেই বিস্ফোরণে মৃত্যু হবে শয়ে শয়ে মানুষ।
গত সোমবার ৪৩ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তিনি রেল স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। তাকে থানে থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জিআরপির তরফে বলা হয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রূপেশ মধুকর। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ তিনি পুলিসের হেল্পলাইনে ফোন করেন। ফোন করে তিনি বলেন কালওয়া স্টেশনে তিনি বোমা রেখেছে। ওই স্টেশন উড়িয়ে দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন-সকালে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপ, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, মা ও ২ মেয়ে....
আরও পড়ুন-মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!
গত অগাস্ট মাসে দক্ষিণ মুম্বইয়ের গিরগাঁওয়ের ইসকনের মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ করা হবে বলে একটি হুমকি মেল করা হয় পুলিস। পরে দেখা যায় সেটি ভুয়ো হুমকি। মেল পেয়েই গোটা মন্দিরে তল্লাশি চালানো হয়। ওই তল্লাশিতে কিছু পাওয়া যায়নি।
গত ২৫ জুলাই মুম্বই পুলিসের কাছে একটি ফোন আসে যে মুম্বই বিমানবন্দরের ২ নম্বর টার্মিনাল উড়িয়ে দেওয়া হবে। ওই ফোন পাওয়ার পরই তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হয় কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া য়ায়নি। তবে এবারও মানব মোবার হুমকিকে ছোট করে দেখছে না মুম্বই পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)