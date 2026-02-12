English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Supreme Court TET News: বিগ আপডেট! যাঁরা টেট পাশ করেননি, তাঁরা এক্ষুনি পদত্যাগ করুন... না পারলে অবসর নিন! সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক নির্দেশ...

Supreme Court TET News: বিগ আপডেট! যাঁরা টেট পাশ করেননি, তাঁরা এক্ষুনি পদত্যাগ করুন... না পারলে অবসর নিন! সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক নির্দেশ...

 দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান বজায় রাখতে এক ঐতিহাসিক এবং কঠোর রায় দিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act, 2009) অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষক যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা বা ‘টেট’ (TET) পাস করতে পারেননি, তাঁরা আর শিক্ষকতা পেশায় বহাল থাকতে পারবেন না। হয় তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে, না হয় তাঁদের বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 12, 2026, 01:12 PM IST
Supreme Court TET News: বিগ আপডেট! যাঁরা টেট পাশ করেননি, তাঁরা এক্ষুনি পদত্যাগ করুন... না পারলে অবসর নিন! সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক নির্দেশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান বজায় রাখতে এক ঐতিহাসিক এবং কঠোর রায় দিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act, 2009) অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষক যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষা বা ‘টেট’ (TET) পাস করতে পারেননি, তাঁরা আর শিক্ষকতা পেশায় বহাল থাকতে পারবেন না। হয় তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে, না হয় তাঁদের বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী চাকরি থেকে অবসর নিতে হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

রায়ের প্রেক্ষাপট ও আইনি গুরুত্ব

২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সারা দেশে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘টেট’ উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনসিটিই (NCTE)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর জন্য এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। তবে অনেক রাজ্যে এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে বা পরেও বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে অনেক শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন যারা টেট পাস করেননি।

সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, শিক্ষার গুণগত মানের সঙ্গে কোনো আপস করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা জরুরি। আদালত মনে করে, বছরের পর বছর সময় দেওয়ার পরেও যারা এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে থাকা শিক্ষার অধিকার আইনের মূল ভাবনার পরিপন্থী।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে যে, সরকারি বা সরকার-পোষিত স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য টেট কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি বাধ্যতামূলক শর্ত। রায়ে বলা হয়েছে:

১. যোগ্যতার মানদণ্ড: একজন শিক্ষক যদি নিজেই ন্যূনতম মানদণ্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঠিক দিশা দেখাতে সক্ষম হবেন না।

২. সময়সীমা: সরকার ইতিপূর্বেও অযোগ্য শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কয়েক বছর সময় দিয়েছিল। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কোনো শিথিলতা দেখানো আইনত সম্ভব নয়।

৩. বিকল্প ব্যবস্থা: যারা এই যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের সম্মানজনকভাবে পদত্যাগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবসর দিতে পারবে।

রাজ্যগুলোর ওপর প্রভাব

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের একাধিক রাজ্যে কর্মরত হাজার হাজার শিক্ষকের ভাগ্য সংকটের মুখে। বিশেষ করে যারা ২০১০ সালের পর নিযুক্ত হয়েছেন এবং এখনো টেট ক্লিয়ার করতে পারেননি, তাঁদের জন্য এই নির্দেশিকা অশনি সংকেত। রাজ্য সরকারগুলোকে এখন এই শিক্ষকদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ ও প্রতিক্রিয়া

এই রায়ের ফলে শিক্ষক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনেক প্রবীণ শিক্ষকের দাবি, নিয়োগের সময় তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর ছিল না। কিন্তু আদালতের স্পষ্ট বার্তা—আইন সবার জন্য সমান এবং শিক্ষার গুণগত মান রক্ষায় কোনো ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না।

তবে যারা দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন এবং অবসরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো মানবিক দিক বিবেচনা করা হবে কি না, তা নিয়ে আইনি মহলে চর্চা চলছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান সুর অত্যন্ত কঠোর।

শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার অর্থ কেবল স্কুলে ভর্তি করা নয়, বরং যোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় এক বড় পদক্ষেপ। অযোগ্য শিক্ষকদের সরিয়ে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের সুযোগ করে দেওয়ার পথ এতে আরও প্রশস্ত হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদগণ।

আরও পড়ুন: West Bengal Landless Farmers Scheme: বড় খবর! মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথীর পাশাপাশি এবার এঁদের দেওয়া হবে ৪০০০ টাকা...

আরও পড়ুন: Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
TET mandatorySupreme court orderOld teachers job securityTET rules IndiaTeacher recruitment newsGovt clarificationEducation policy updateteacher eligibility testSchool teacher newsCourt ruling on teachers
পরবর্তী
খবর

Ban on Social Media: শিগগিরিই তীব্র কড়াকড়ি জারি হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়! দেশে ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য নিষিদ্ধ FB ও ইনস্টা...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগেই সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ, আগুন-ভাঙচুর-সংঘর্ষ, পুড়ল...