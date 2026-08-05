Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিগ নিউজ: স্কুল-কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের টেট কি বাধ্যতামূলক? কেন্দ্র সরকারের বিরাট ঘোষণা

বিগ নিউজ: স্কুল-কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের টেট কি বাধ্যতামূলক? কেন্দ্র সরকারের বিরাট ঘোষণা

Teacher Eligibility Test: জাতীয় স্তরে নবম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকতার জন্য অতিরিক্ত টেটের প্রয়োজনীয়তা খারিজ করে দিলেও, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামো ও নরমাল সেকশনের জটিলতার কারণে বিষয়টি এখনও আটকে রয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:42 PM IST
বিগ নিউজ: স্কুল-কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের টেট কি বাধ্যতামূলক? কেন্দ্র সরকারের বিরাট ঘোষণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টার্গেট গডকরী, ইথানল মেশানো পেট্রল বেচে লোক ঠকাচ্ছে কেন্দ্র: ফের আন্দোলনে আরশোলারা,
2
3
4
5