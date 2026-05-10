CM Vijay Oath Ceremony: ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকব শুধু আমিই: তামিলনাড়ুর কুর্সিতে বসেই রণহুংকার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

  CM Vijay Oath Ceremony: ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকব শুধু আমিই: তামিলনাড়ুর কুর্সিতে বসেই রণহুংকার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

Tamil Nadu oath ceremony: একাধিক বাধা কাটিয়ে অবশেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সুপারস্টার বিজয়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রশাসনে তিনিই হবেন ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র। ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ার জন্য তিনি রাহুল গান্ধীসহ জোটসঙ্গীদের ধন্যবাদ দেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 10, 2026, 02:51 PM IST
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ব্লকবাস্টার থ্রিলার সিনেমার মতো তামিলনাড়ুর মসনদে এবার 'বিজয়' রাজ। ডিএমকে, এআইএডিএমকে- দুই দলকে পিছনে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন টিভিকে(TVK) সুপ্রিমো বিজয় থালাপতি। রবিবার সকাল ১০টায় জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। 

দায়িত্ব নিয়েই তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি ছাড়া রাজ্যে আর কোনও ক্ষমতার কেন্দ্র থাকবে না। আমিই হব ক্ষমতার একমাত্র উৎস।' তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন তামিলগা ভেট্টি কাঝাগম (TVK) সরকার কোনও জোট সঙ্গীর চাপে কাজ করবে না।

এমনকী বিজয় নিজেকে জনগণের 'থাম্বি' (ছোট ভাই) হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'যারা সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কুকর্ম করার প্ল্যানিং করছেন, সেগুলো ভুলে যায়। আমি নিজে কোনও ভুল করব না, এবং আমার সঙ্গে থাকা কাউকে ভুল করতে দেবও না। কারও মাথায় যদি কোনও খারাপ বুদ্ধি থাকে, তবে তা এখনই ডিলিট করে দিন।'

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি অবধি যাওয়া বিজয়ের কাছে মোটেও দুধ ভাত ছিল না। অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছাতে হয়েছে। রেজাল্ট আউটের পর বিজয়ের দল টিভিকে পায় ১০৮ আসন। ওদিকে, তামিলনাড়ু বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১১৮। এর পরেই টিভিকের পাশে দাঁড়ায় সিপিএম, সিপিআই, ভিসিকে ও আইইউএমএল। তাতেই বিজয়ের বিধায়ক সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১২০তে।

ক্ষমতায় আসার পরই বিজয় ডিএমকে জোটের শরিক দলগুলোকে ধন্যবাদ জানান। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে 'ভাই' সম্বোধন করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি কংগ্রেস কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে, বিধানসভার বিরোধী নেতা আমার ভাই রাহুল গান্ধী, কেসি ভেনুগোপাল, সেলভাপেরুন্থাগাই এবং প্রবীণ চক্রবর্তী। সিপিএম নেতারা পি. শানমুগাম এবং সু. ভেঙ্কটেশন। ভিসিকে নেতা থল থিরুমাভালাভান, রবিকুমার এবং ভান্নিয়ারাসু। সিপিআই নেতা এম. বীরাপান্ডিয়ানকে ধন্যবাদ জানান।' এ ছাড়াও তিনি তাঁর দলের (TVK) কর্মী এবং 'ভার্চুয়াল যোদ্ধাদের' প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নিজেকে সাধারণ মানুষের 'মামা' হিসেবে সম্বোধন করে বিজয় বলেন, তিনি কোনও দেবদূত নন, বরং সবার মতোই একজন সাধারণ মানুষ। তিনি বলেন, 'আমি এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেব না যা পূরণ করতে পারব না। তবে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যে কোনও অসাধ্য সাধন করার আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আমাকে কিছুটা সময় দিন। আমি ধাপে ধাপে সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করব এবং সততার সঙ্গে কাজ করব। জনগণের এক পয়সাও আমি ছুঁয়ে দেখব না।'

বিজয়ের সঙ্গে আরও ৯ জন TVK নেতা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রিসভার উল্লেখযোগ্য মুখগুলো হল- কে.এ. সেঙ্গোট্টাইয়ান: এআইএডিএমকে (AIADMK)-র এই প্রবীণ নেতা এমজিআর এবং জয়ললিতার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। আধাভ অর্জুন: বিজয়ের অন্যতম বিশ্বস্ত রণকৌশলবিদ। রাজ মোহন: টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখ, যিনি তাঁর বাগ্মিতার জন্য পরিচিত। ডা. টি.কে. প্রভু: দন্ত চিকিৎসক থেকে রাজনীতিক হওয়া অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এস. কীর্তনা: মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠতম সদস্য।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

