/96% নম্বর পেয়েও ভর্তি নিল না শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: চললাম, বলেই ২২ তলা থেকে ঝাঁপ মেধাবী পড়ুয়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্লাস টুয়েলভ-র বোর্ড পরীক্ষায় ৯৫.৭ শতাংশ নম্বর পেয়েও শেষ রক্ষা হল না। নিজের স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই রাজ্যের হাওড়া শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে না পারার হতাশায় আত্মঘাতী ১৭-র কিশোর। মহারাষ্ট্রের থানের হিরানন্দানি এস্টেট এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ফের পড়ুয়াদের মানসিক চাপ এবং ঘুণধরা শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার তীব্র প্রতিযোগিতাকে সামনে নিয়ে এসেছে।
পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫.৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল।
পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রের ভীষণ ইচ্ছে ছিল হাওড়ার শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যার নাম পরবর্তীতে হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (IIEST), সেখানে শিবপুরে বিএস-এমএস (BS-MS) ডুয়াল ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হওয়া। এর জন্য সে প্রবেশিকা পরীক্ষা বা অ্যাপটিটিউড পরীক্ষাতেও অংশ নেয়।
কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তাঁর র্যাঙ্ক হয়েছে ১০,৪৭৪। এই র্যাঙ্কের কারণে সে তার পছন্দের প্রতিষ্ঠানে চান্স পাননি।
পরিবারের সদস্যরা জানান, এই ব্যর্থতা কিশোরকে চূড়ান্ত আঘাত করেছিল এবং তিনি কিছুদিন ধরেই তীব্র হতাশায় ভুগছিলেন।
গত ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিস সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে ওই কিশোর সাইকেল চালানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পর, রাত প্রায় ৮টা ১৫ মিনিটে সে পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মেসেজ করে। সেখানে সে নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। পরিবারের সদস্যরা মেসেজটি দেখামাত্রই আতঙ্কিত হয়ে তার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।
পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে পরিবার দ্রুত কাসারভাদাবলি থানায় খবর দেয়। পুলিস ও পরিবারের সদস্যরা মিলে এলাকায় দ্রুত তল্লাশি শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবাসন চত্বরের কাছে একটি ফুটপাতে ওই কিশোরকে রক্তাক্ত ও গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিস প্রাথমিকভাবে জানতে পারে, সে তার আবাসনের ২২ তলার 'রিফিউজ এরিয়া' (জরুরি আশ্রয়স্থল) থেকে ঝাঁপ দেয়।
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে থানের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ছাত্রের বাবার বয়ানের ভিত্তিতে কাসারভাদাবলি পুলিস একটি অপমৃত্যুর (Accidental Death Report বা ADR) মামলা দায়ের করেছে।
পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র বা সন্দেহের অভিযোগ করা হয়নি। পুলিস জানিয়েছে, কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ না পাওয়ার তীব্র মানসিক অবসাদ থেকেই সে এই চরম পদক্ষেপ বেছে নিয়েছে।
এই ঘটনাটি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ওপর তৈরি হওয়া প্রত্যাশার বোঝা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।
পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার পরেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হলে শিক্ষার্থীরা কতটা দিশেহারা হয়ে পড়তে পারে, এই ঘটনা তারই এক করুণ উদাহরণ।
মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন, পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কখনই জীবনের শেষ নয়। এমন সময়ে পরিবার ও পারিপার্শ্বিক মানুষের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক মানসিক কাউন্সেলিং একজন শিক্ষার্থীকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
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