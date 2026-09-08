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96% নম্বর পেয়েও ভর্তি নিল না শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: চললাম, বলেই ২২ তলা থেকে ঝাঁপ মেধাবী পড়ুয়ার

Thane Student death News: পুলিস সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে ওই কিশোর সাইকেল চালানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পর, রাত প্রায় ৮টা ১৫ মিনিটে সে পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মেসেজ করে। সেখানে সে নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:16 PM IST
96% নম্বর পেয়েও ভর্তি নিল না শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: চললাম, বলেই ২২ তলা থেকে ঝাঁপ মেধাবী পড়ুয়ার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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