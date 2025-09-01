English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Thane Crime: 'বিয়ে করবে কি না...' ভিডিয়ো কলে প্রেমিকের সঙ্গে তীব্র বচসার মধ্যেই ঝু*লে পড়লেন তরুণী...ভয়ংকর...

Crime News: পুরো ঘটনাটি প্রেমিকের সামনেই ঘটে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার এক বন্ধুকে ফোন করে কোমালের বাড়িতে যেতে বলেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 1, 2025, 06:08 PM IST
Thane Crime: 'বিয়ে করবে কি না...' ভিডিয়ো কলে প্রেমিকের সঙ্গে তীব্র বচসার মধ্যেই ঝু*লে পড়লেন তরুণী...ভয়ংকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলার সময় তরুণীর মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা। ঘটেছে মহারাষ্ট্রের থানেতে। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী তার প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন এবং সেই সময়ই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। পুলিস এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃত তরুণীর নাম কোমাল জয়সওয়াল (২৫)। তিনি থানের নাভাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর প্রেমিকের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে, দিল্লিতে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে দুজনে ভিডিয়ো কলে কথা বলছিলেন। কথা চলাকালীন কোনও এক সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া চলাকালীনই কোমাল তার প্রেমিককে হুমকি দেন যে তিনি আত্মহত্যা করবেন। প্রেমিক তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোমাল তার কথা শোনেননি এবং একটি দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেন।

পুরো ঘটনাটি প্রেমিকের সামনেই ঘটে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার এক বন্ধুকে ফোন করে কোমালের বাড়িতে যেতে বলেন। কোমালের সেই বন্ধু বাড়িতে পৌঁছে দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি কোমালের মাকে খবর দেন। কোমালের মা আসার পর প্রতিবেশীদের সাহায্যে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়। ভেতরে ঢুকে তারা কোমালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কোমালের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাঁর প্রেমিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, এটি একটি আত্মহত্যা, তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং এর পেছনের কারণ জানতে তদন্ত চলছে। এই ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

