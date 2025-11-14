UP Shocker: শুক্রবারে শিহরণ! ফ্যান থেকে ঝুলছেন বাবা, বিছানায় ছড়ানোছেটানো এলোমেলো মা ও তিন সন্তান...

UP Shocker: শুক্রবারে শিহরণ! ফ্যান থেকে ঝুলছেন বাবা, বিছানায় ছড়ানোছেটানো এলোমেলো মা ও তিন সন্তান...
Uttar Pradesh: শুক্রবারের সকালে তীব্র চাঞ্চল্য। বাড়ির একদিকে ঝুলছে বাবা, অন্যদিকে বিছানায় নিথর অবস্থায় মা এবং তিন সন্তান। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শকিং শুক্রবার! সকালে বাড়ি থেকে উদ্ধার একই পরিবারে পাঁচজনের দেহ। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। স্বামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এবং স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তানকে ঘরের ভিতরে খাটের উপর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তীর ইকৌনা থানা এলাকার।
একই সঙ্গে পরিবারের পাঁচজনের মৃতদেহ উদ্ধার করার পর তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিহত যুবকের মা সিরোজ আলি জানান, সকালে অনেকক্ষণ ধরে দরজা না খোলায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া পাননি।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, তিনি তার ছোট পুত্রবধূ এবং মেয়ে রাবিয়াকে ডাকলেন খোঁজ নেওয়ার জন্য। রাবিয়া জানালা দিয়ে তাকালে, চারজন বিছানায় শুয়ে ছিলেন। মা বলেন যে তার ছেলে সিরোজ আলী এবং তার স্ত্রী শাহনাজ আগে প্রায়শই ঝগড়া করত, কিন্তু এখন আর করে না। নিহতদের মধ্যে দেড় বছরের একটি ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। নিহতরা হলেন: শামসুল হকের ছেলে রোজালি (৩৫), রোজালির স্ত্রী শাহনাজ (৩০), মেয়ে তাবাসসুম (৬), মেয়ে গুলনাজ (৪) এবং ছেলে মইন (২)।
জেলা পুলিস সুপার রাহুল ভাটি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ঘটনাটি স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে এবং তারপর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তদন্তে জানা গেছে যে, শ্বাসরোধের কারণে অথবা বালিশ চাপা দিয়ে খুন করা হয়েছে সন্তানদের। পরিবারের সদস্যদের মতে, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়ার বিষয়ে অশান্তি চলছিল। আরও বেশ কিছু দিকও তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মৃত্যুর পরিস্থিতি স্পষ্ট করবে।
পুলিস ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কী কারণে এই ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি।
