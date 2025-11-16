Delhi Red Fort Blast: WATCH: ভয়ে অস্থির হচ্ছে, ব্য়াগ থেকে বন্ধ ফোন বের করে চার্জে দিচ্ছে! বিস্ফোরণের আগে আত্মঘাতী উমরের চাঞ্চল্যকর CCTV VDO...

Delhi Red Fort Blast: WATCH: ভয়ে অস্থির হচ্ছে, ব্য়াগ থেকে বন্ধ ফোন বের করে চার্জে দিচ্ছে! বিস্ফোরণের আগে আত্মঘাতী উমরের চাঞ্চল্যকর CCTV VDO...
Delhi Blast 2025: বিস্ফোরণের আগে i-20 গাড়ির চালক উমর নবি (Umar Un Nabi) অত্যন্ত নার্ভাস ছিল। সঙ্গে ছিল আরও একজন। তারা ফরিদাবাদের একটি ওষুধের দোকানে এসেছিল। সঙ্গে আসা ব্যক্তির চিকিত্সা চলছিল আলফালা হালপাতালে। তাদের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনও ছিল। দোকানের মালিক আত্মঘাতী উমরকে না চিনলেও, সঙ্গে আসা ব্যক্তিকে চিনতেন পাশের গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি বিস্ফোরণে (Delhi Red Fort Blast) কাশ্মীর থেকে দিল্লি - এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল (white-collar terror module)! সেই সূত্রেই এবার হরিয়ানার এক মহিলা চিকিৎসককে (Haryana doctor detained Kashmir) আটক করল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ (Jammu and Kashmir Police)। দক্ষিণ কাশ্মীরের (South Kashmir) অনন্তনাগে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে (Anantnag Government Medical College doctor) কর্মরত ডাঃ প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস সূত্র।
শনিবার মালাকনাগ এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে আটক করে কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স শাখা। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি সিম কার্ড, যেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
বিস্ফোরণের আগে i-20 গাড়ির চালক উমর নবি (Umar Un Nabi) অত্যন্ত নার্ভাস ছিল। সঙ্গে ছিল আরও একজন। তারা ফরিদাবাদের একটি ওষুধের দোকানে এসেছিল। সঙ্গে আসা ব্যক্তির চিকিত্সা চলছিল আলফালা হালপাতালে। তাদের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনও ছিল। দোকানের মালিক আত্মঘাতী উমরকে না চিনলেও, সঙ্গে আসা ব্যক্তিকে চিনতেন পাশের গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে। দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটানো উমর নবি কোনও কথা বলছিল না দোকানে এসে। খুব আপাতশান্ত কিন্তু ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এক জায়গায় চুপ করে বসেছিল। কিছুক্ষন পর, উমর ব্যাগ থেকে একটি ফোন বের করে। সেটি বন্ধ ছিল। ওই দোকানে ফোনটি চার্জে দিয়ে উমর ১০-১৫ মিনিটের জন্য বেরিয়ে যায়। তারপর আবার আসে। পুলিস ওই দোকানের CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিহত উমরকে শনাক্ত করে।
দেখুন সেই VDO:
NIA তদন্তে উঠে আসছে হাওয়ালা যোগও। বিস্ফোরণের জন্য উমর নবি ২০ লক্ষ চাকা পেয়েছিল কারও কাছ থেকে। আলফালা হাসপাতাল যে এর সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত, এই তত্ত্বও উঠে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদম কাছেই মুজাম্মল শাকিল একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। আর সেই ঘরেই সব প্ল্যান হয়েছিন বলেই পুলিস মনে করছে। কী ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে, কী ভাবে ডাক্তারির নাম করে হোয়াইট কলার ক্রাইম হয়ে চলেছে দিনের পর দিন এই হাসপাতাল-বিশ্ববিদ্যালয়ে- এই নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে। প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি, প্রত্যেক কর্মীকে জেরা করছে তদন্তকারী দল। এই সন্ত্রাসী গ্রুপের একজন ডাক্তার দিল্লি এইমসে ঘটনার দিন ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন বলেও শোনা যাচ্ছে। অর্থাত্, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এই ডাক্তারদের দল পাকিস্তানের জইস জঙ্গীদের মদতে, অর্থে এবং তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, এতবড় প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে- সেই তত্ত্বই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।
