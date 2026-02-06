Zee Samvaad With Real Heroes: মঞ্চে উঠবেন দেশের আসল নায়করা, মুম্বইয়ে জমজমাট ‘Real Heroes’ সন্ধ্যা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai: ৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের দ্য ফেয়ারমন্টে আয়োজিত হচ্ছে ‘ZEE Samvaad with Real Heroes 2026’। এই অনুষ্ঠানে মহাকাশ গবেষণা, প্রযুক্তি ও সমাজসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রকৃত নায়কদের সম্মানিত করা হবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 6, 2026, 12:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের আকাশে আলো একটু অন্য রকম হবে। দ্য ফেয়ারমন্টের ঝাড়বাতির নীচে তখন ভিড় জমবে এমন সব মানুষের, যাঁরা হয়তো প্রতিদিন শিরোনামে থাকেন না, কিন্তু তাঁদের কাজ বদলে দিচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। আয়োজন ‘ZEE Samvaad with Real Heroes 2026’-এর।

নায়ক মানেই যে কেবল পর্দার তারকা নন, সে কথা আবার মনে করিয়ে দিতেই এই বিশেষ সন্ধ্যা। কেউ মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলছেন, কেউ স্বাস্থ্য পরিষেবায় জীবন বাঁচানোর লড়াইয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ ব্যবসার জগতে তৈরি করছেন নতুন মানচিত্র, কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বদলে দিচ্ছেন প্রযুক্তির ভাষা। খেলাধুলা, বিমান চলাচল, পর্বতারোহণ, সংগীত, সিনেমা, সমাজসেবা, ফিনটেক—বহু ক্ষেত্র থেকেই উঠে আসবেন সম্মানিতরা। ক্রিকেটেও থাকছে বিশেষ স্বীকৃতি।

তবে এটি নিছক পুরস্কার বিতরণী নয়। অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘Samvaad’—আলোচনার আসর। সেখানে উপস্থিত থাকবেন নীতিনির্ধারক, শিল্পোদ্যোগী, চিন্তাবিদ এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। বদলে যাওয়া সময়ের নেতৃত্ব কেমন হওয়া উচিত, উদ্ভাবনের পরবর্তী ধাপ কোথায়, আর গল্প বলার শক্তি কীভাবে এক দেশকে প্রভাবিত করতে পারে—এসব নিয়েই হবে কথোপকথন।

এর আগের আসরগুলিতে এই মঞ্চে সম্মান পেয়েছেন অজয় দেবগন, অনুপম খের, কার্তিক আরিয়ান, পঙ্কজ ত্রিপাঠীর মতো পরিচিত মুখ। আবার প্যারা অলিম্পিয়ান নভদীপ সিংয়ের মতো সংগ্রামী ক্রীড়াবিদও উঠে এসেছেন আলোয়। অর্থাৎ, এখানে তারকার ঝলক যেমন আছে, তেমনই আছে ঘাম-লাগা সাফল্যের গল্প।

জি মিডিয়ার দাবি, দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই ‘রিয়েল হিরো’দের খুঁজে এনে সামনে তুলে ধরা তাঁদের সাংবাদিকতারই এক অংশ। কারণ বড় পরিবর্তন প্রায়ই শুরু হয় নিঃশব্দে—কোনও ল্যাবে, কোনও হাসপাতালের ওয়ার্ডে, কোনও পাহাড়ের ঢালে, বা কোনও গ্রামের মাঠে। ৬ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় তাই মুম্বইয়ে শুধু পুরস্কার দেওয়া হবে না। শোনা হবে গল্প। আর সেই গল্পগুলোই হয়তো আগামী দিনের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Zee Samvaad Real HeroesReal Heroes Mumbai eventIndia hero awardsZee 24 Ghanta
