/পদমর্যাদা নয়, আমৃত্যু মানুষের সেবাই ছিল প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনের মূল লক্ষ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হরিয়ানা প্রদেশের প্রাক্তন সহ-সভাপতি নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা প্রয়াত হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি প্রখ্যাত শিল্পপতি এবং এসেল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ড. সুভাষ চন্দ্রের বাবা ছিলেন তিনি। সম্প্রতি হরিয়ানার হিসারের পবিত্র ভূমিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি দীর্ঘকাল ধরে সমাজসেবা, রাষ্ট্রসেবা এবং গো-সেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে দেশের বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর শেষযাত্রায় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বহু সাধুসন্ত উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি অসংখ্য সমাজকর্মী, শিল্পপতি, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষও সেখানে উপস্থিত হন।
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জন্ম হয়েছিল ১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। হরিয়ানার হিসারের মাটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। এই সংঘের সংস্কার তাঁর জীবনকে দেশসেবার পথে পরিচালিত করে। তিনি আজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করে গিয়েছেন। তবে তিনি কখনোই নিজের প্রচার বা খ্যাতির আশা করেননি।
তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হরিয়ানা প্রদেশের সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় গো-রক্ষা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। পরিষদের সেবা, সংস্কার ও সমাজকে একতাবদ্ধ করার কাজে তিনি সর্বদা পাশে থেকেছেন। তিনি নিজের তান, মন এবং সমস্ত সম্পদ দিয়ে এই কাজে সহযোগিতা করেন।
গো-মাতাকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে গো-রক্ষা কেবল কোনো আন্দোলন ছিল না। এটি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও গ্রামীণ জীবনকে বাঁচানোর একটি মহান অভিযান। এই কারণে তিনি বহু গোশালা এবং গো-রক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।
মহাভারতের যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মহারাজা অগ্রসেনের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মহারাজা অগ্রসেনের 'এক ইট এবং এক টাকা'র নীতি সমাজকে একসঙ্গে জুড়ে রাখার বার্তা দেয়। নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা এই ঐতিহ্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন।
হরিয়ানার 'অগ্রোহা ধাম' নামক স্থানটির উন্নয়নে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তিনি এটিকে কেবল একটি মন্দির বা স্মারক হিসেবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এটি যেন বৈশ্য সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সামাজিক ঐক্যের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজ সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী এখানে আসেন। এই অগ্রোহা ধাম আজ সমাজকে এক সুতোয় বাঁধার একটি বড় কেন্দ্র। এই সাফল্যে নন্দকিশোর বাবুর অবদান সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা বিশ্বাস করতেন যে, সমাজসেবা নীরবে করা উচিত। যশের আশা না করে সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। এই কারণে তিনি নিজের কাজের প্রচার কখনো পছন্দ করতেন না। শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক কাজে তিনি অনবরত সাহায্য করে গেছেন। তিনি মনে করতেন, সমাজ কেবল অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হলে চলে না। সমাজের উন্নতির জন্য সুশিক্ষা, ভালো সংস্কার এবং সেবার মানসিকতাও প্রয়োজন।
আজকের যুগে মানুষের পরিচয়ের মাপকাঠি অনেক সময় বাহ্যিক চটক বা ধনসম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এত বড় ও প্রভাবশালী পরিবারের অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর। তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার বা দেখানোর মানসিকতা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল ও দয়ালু মানুষ ছিলেন। তাঁর দরবারে আসা কোনো ব্যক্তি নিজেকে পর মনে করতেন না। তাঁর মুখের মিষ্টি কথা এবং আন্তরিক ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করত।
একটি আদর্শ ও মহান পরিবারের পেছনে একজন যোগ্য অভিভাবকের সংস্কার থাকে। গোয়েঙ্কা পরিবারের ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা। তিনি তাঁর সন্তানদের কেবল ব্যবসায়িক সাফল্যের পথ দেখাননি। তিনি শিখিয়েছিলেন যে সাফল্যের আসল উদ্দেশ্য হল সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করা। আজ তাঁর সুযোগ্য পুত্র ড. সুভাষ চন্দ্র, লক্ষ্মী নারায়ণ, জওহর এবং অশোক গোয়েঙ্কার কর্মদক্ষতা, সাহস ও দেশপ্রেমের পেছনে তাঁদের বাবার দেওয়া সুগভীর শিক্ষা ও আদর্শই স্পষ্ট দেখা যায়।
তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি আলোক কুমার। তিনি জানান, নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার পার্থিব শরীর আজ পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর গুণ, কর্ম এবং আদর্শ সমাজ চিরকাল মনে রাখবে। আরএসএস-এর একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে তিনি আজীবন নিস্বার্থ সেবা দিয়ে গেছেন। মহারাজা অগ্রসেনের যোগ্য বংশধর হিসেবে তিনি অগ্রোহা ধামের বিকাশ ঘটিয়েছেন। ভারতমাতার চরণে তিনি নিজের সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, দেশসেবা বা সমাজসেবা করার জন্য কোনো বড় পদের প্রয়োজন হয় না। এর জন্য প্রয়োজন শুধু একটি পবিত্র মন এবং দৃঢ় সংকল্প। এই মহান রাষ্ট্রঋষি, কর্মযোগী ও সমাজনায়ককে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।
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