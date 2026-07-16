Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পদমর্যাদা নয়, আমৃত্যু মানুষের সেবাই ছিল প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনের মূল লক্ষ্য

পদমর্যাদা নয়, আমৃত্যু মানুষের সেবাই ছিল প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনের মূল লক্ষ্য

প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হরিয়ানা প্রদেশের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় গো-রক্ষা দলের সদস্য হিসেবেও নিস্বার্থ সেবা দিয়ে গেছেন। মহারাজা অগ্রসেনের আদর্শে বিশ্বাসী এই কর্মযোগী অনন্য অবদান রেখেছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:25 PM IST
পদমর্যাদা নয়, আমৃত্যু মানুষের সেবাই ছিল প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনের মূল লক্ষ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হাড়হিম হাওড়া!প্রকাশ্যে চড়াও প্রেমিক,সাইকেল থেকে পড়তে এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ,মৃত্যু
Howrah Murder57 min ago
2
Digha Highway Accident1 hr ago
3
iran war news1 hr ago
4
Nand Kishore Goenka passes away3 hrs ago
5
Kolkata and west Bengal Weather Update2:53 AM IST