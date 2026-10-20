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আবাসনে আজ অনন্য দিল্লির কালকাজি, এবারের থিম 'সহজ পাঠ', অষ্টমীতে নামল মানুষের ঢল

কলকাতার মতো দিল্লিতেও কিন্তু বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে একাধিক আবাসনের পুজো। কালকাজির ডিডিএ ফ্ল্যাটের পুজোর কথা বলতেই হয় বারবার। কেন তা এই প্রতিবেদন পড়লেই জানতে পারবেন আপনি। 

Reported ByRajib Chakraborty
Published: Oct 20, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 09:01 AM IST
আবাসনে আজ অনন্য দিল্লির কালকাজি, এবারের থিম 'সহজ পাঠ', অষ্টমীতে নামল মানুষের ঢল
Image Credit: মায়ের মুখ দেখলেই মন ভরে যায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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