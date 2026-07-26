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লক্ষ্য লোকসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠন, পরীক্ষা বিল-সহ আরও কী কী বিল আসছে বাদল অধিবেশনে?

Key Bills in Monsoon session: সম্প্রতি ২০ তৃণমূল সাংসদ এনিডিএর দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে রাজ্যসভায় বিল পাস নিয়ে যে সংশয় ছিল তা আর থাকবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:09 PM IST
লক্ষ্য লোকসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠন, পরীক্ষা বিল-সহ আরও কী কী বিল আসছে বাদল অধিবেশনে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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