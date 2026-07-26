/লক্ষ্য লোকসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠন, পরীক্ষা বিল-সহ আরও কী কী বিল আসছে বাদল অধিবেশনে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র আন্দোলনের চাপে ইস্তফা দিতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। একই দিনে নতুন শিক্ষামন্ত্রীর নামও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। গোটা দেশে একটা বার্তা চলে গিয়েছে নিচ পেপার লিক নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ঘিরে ঘোর চাপে মোদী সরকার। তবে এর উল্টো দিকও রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর আন্দোলনকারীদের হাতে আর কোনও ইস্যু আপাতত রইল না। সরকারের বলার জায়গাও তৈরি হয়ে গেল। এই চাপ, পাল্টা চাপের মধ্যে এই বাদল অধিবেশনে গুরুত্পূর্ণ কিছু বিল পেশ করছে কেন্দ্র সরকার।
সম্প্রতি ২০ তৃণমূল সাংসদ এনিডিএর দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে রাজ্যসভায় বিল পাস নিয়ে যে সংশয় ছিল তা আর থাকবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এবার বাদল অধিবেশনের জন্য কী কী বিল রয়েছে কেন্দ্র সরকারের ঝুলিতে-
ডি লিমিটেশন বিল
গোটা দেশের রাজনৈতিক সমীকরণের জন্য এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য আনা হচ্ছে এই বিল। এক জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব রয়েছে এই বিলে।
সংবিধান সংশোধনী বিল ২০২৬
লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করা এবং নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এই বিল আনা হচ্ছে।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধন বিল, ২০২৬
সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন যাতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনরায় নির্ধারণ বা পুনর্বিন্যাস করতে পারে, সেই সুবিধা প্রদান করতেই এই বিলটি আনা হয়েছে।
বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল, ২০২৬
সরকারের কাছে এই বিলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিলটির মূল উদ্দেশ্য হল বিদেশ থেকে পাওয়া অনুদান বা তহবিলের ব্যবহারের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুনগুলোকে নতুন করে করা।
আয়কর সংশোধন বিল, ২০২৬
দেশে বিদেশি মূলধনের জোগান বজায় রাখা ও বাড়াতে সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য কর ছাড় সুবিধা চালু রাখার লক্ষ্যে এই বিলটি আনা হয়েছে।
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন সংশোধন বিল, ২০২৬
পাওনা টাকা মেটাতে অযথা দেরি হওয়া আটকানো এবং ছোট ব্যবসা বা উদ্যোগগুলোকে আরও সহজে চালনা করার পরিবেশ তৈরি করাই এই বিলের মূল লক্ষ্য।
পাবলিক এক্সামিনেশন সংশোধন বিল, ২০২৬
সিজেপির প্রতিবাদের পর আনা এই গুরুত্বপূর্ণ বিলের মূল লক্ষ্য হল প্রশ্নপত্র ফাঁস আটকানো। ভবিষ্যতে যাতে আর প্রশ্ন ফাঁস না হয়, সে জন্য এতে কঠোর শাস্তি ও দ্রুত বিচার আদালত (ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট) গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) সংশোধন বিল, ২০২৬
বিচারাধীন মামলার জট বা বকেয়া কমানোর লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) বিল, ২০২৬
দেরিতে হওয়া জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মকানুন আরও কঠোর ও নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে।
জাতীয় সম্মানের প্রতি অসম্মান প্রতিরোধ (সংশোধন) বিল, ২০২৬
জাতীয় প্রতীকগুলোর মর্যাদা রক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
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