Karnataka: 'স্বেচ্ছামৃত্যু'! কর্ণাটকে 'মৃত্যুর অধিকার' নীতি চালু হল 'সুপ্রিম' নির্দেশ মেনে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার থেকে মিলবে 'স্বেচ্ছামৃত্যু'। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে এবার থেকে এই নতুন নীতি চালু হল। এই নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, যেসব রোগীর আর কোনরকমের রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা নেই বা বলা চলে লাইফ সাপোর্টে থাকাকালীনও সুস্থ হওয়ার কোনরকমের সম্ভাবনা নেই তাঁদের ক্ষেত্রে এই নীতি লাগু হবে। কর্ণাটক স্বাস্থ্য দপ্তর শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশিকা কার্যকর করেছে।

যদিও যে কোনও রোগী চাইলেই 'স্বেচ্ছামৃত্যু' পাবেন না। নিয়ম অনুসারে, দুটি মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণের পরই এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। বলা হয়েছে, প্রথমে তিনজন চিকিৎসকের প্রাইমারি বোর্ড রোগীকে দেখবেন। তারপর যদি রোগীর বেঁচে থাকার কোনরকমের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা। সেখানেই দ্বিতীয় মেডিক্যাল বোর্ডে থাকবেন আরও তিনজন চিকিৎসক এবং একজন সরকারের চিকিৎসক নিযুক্ত থাকবেন। এবং সেই দুটি রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

কর্ণাটক সরকার পাশাপাশি নিয়ে এসেছে অ্যাডভান্স মেডিক্যাল ডিরেক্টিভ (AMD), যেখানে রোগী জানাতে পারবেন। কীভাবে শেষ মুহূর্তে তিনি নিজের চিকিৎসা করাবেন। যদিও এই 'স্বেচ্ছামৃত্যু'র গোটা প্রক্রিয়া নির্ভর করবে রোগীর পরিবারের উপর। তাঁরা আবেদন জানালেই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

My Karnataka Health Department, @DHFWKA, passes a historic order to implement the Supreme Court’s directive for a patients Right to Die with dignity.

This will immensely benefit those who are terminally ill with no hope of

recovery, or are in a persistent vegetative state, and… pic.twitter.com/UxN2zMdN1c

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) January 31, 2025