Madhya Pradesh Morena Temple Tragedy: মন্দিরেই অপেক্ষায় ছিল মৃত্যুদূত! পুজো দিতে ঢুকতেই ঘাড়ে পড়ল থাম, চাপা পড়ে রক্তাক্ত তিন বালিকা...

Madhya Pradesh Morena Temple Tragedy: মন্দিরেই অপেক্ষায় ছিল মৃত্যুদূত! পুজো দিতে ঢুকতেই ঘাড়ে পড়ল থাম, চাপা পড়ে রক্তাক্ত তিন বালিকা...
MP Temple Collapsed: স্ল্যাবটি সরাসরি নিচে থাকা শিশুদের গায়ের ওপর পড়লে তিনজন নাবালিকার মৃত্যু হয়। এছাড়া চারজন মহিলা গুরুতর আঘাত পান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের মুরৈনা জেলার অহরৌলি গ্রামে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। গ্রামের একটি মন্দিরের ছাদের পাথরের চাঙড় ভেঙে পড়ে তিন জন শিশু কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও অন্তত চারজন মহিলা ও শিশু গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় মন্দিরে পুজোর আয়োজন চলছিল বলে জানা গেছে।
ঘটনার সূত্রপাত
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুরৈনার অহরৌলি গ্রামে অবস্থিত ওই মন্দিরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মুঙ্গাবলি থেকে গৌড় সমাজের একদল মানুষ মন্দিরে প্রসাদ নিবেদন করতে এবং পুজো দিতে এসেছিলেন। প্রসাদ নিবেদন ও পুজোর আচার-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরপরই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
কী ভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?
প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, মন্দিরের উপরের অংশে সংস্কার বা নির্মাণের কাজ চলছিল। নির্মাণের জন্য মন্দিরের ছাদে ভারী সামগ্রী রাখা ছিল অথবা কাঁচা ছিল ছাদ।
ভক্তরা যখন মন্দিরের নিচে সমবেত হয়েছিলেন এবং পুজো দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে মন্দিরের ছাদের পাথরের ভারী স্ল্যাব ভেঙে নীচে অপেক্ষারত পুণ্যার্থীদের ওপর পড়ে। ভাঙা চাঙড় সরাসরি তিন শিশুর ওপর পড়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
হতাহত ও উদ্ধারকাজ
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত তিন শিশুই অহরৌলি গ্রামের বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনার পর গ্রামজুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান।
ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া ৪ জন মহিলা এবং শিশুকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় থানার পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং পুরো এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। মন্দিরের নির্মাণ কাজে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে।
শোকের আবহ
অহরৌলি গ্রামের এই ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রসাদ চড়ানোর আনন্দের মুহূর্ত মুহূর্তের মধ্যে বিষাদে পরিণত হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।
মূল তথ্যের সারসংক্ষেপ:
ঘটনাস্থল: অহরৌলি গ্রাম, মুরৈনা।
মৃতের সংখ্যা: ৩ জন শিশু কন্যা।
আহত: ৪ জন (নারী ও শিশু)।
কারণ: নির্মাণাধীন মন্দিরের ছাদের স্ল্যাব ভেঙে পড়া।
প্রেক্ষাপট: মুঙ্গাবলি থেকে আসা গৌড় সমাজের পুজো ও প্রসাদ নিবেদন অনুষ্ঠান।
