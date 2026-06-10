/Mamata Banerjee: ঐতিহাসিক পালাবদল: ২৮ বছর পর তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যাচ্ছে আবার জাতীয় কংগ্রেসে? মমতা-সনিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরেই বিরাট খবর

রাজীব চক্রবর্তী: সংসদে নজিরবিহীন ভাঙনের পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছে— তবে কি এবার কংগ্রেসে বিলীন হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস? যদিও কংগ্রেসের তরফে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়া হয়নি, আর তৃণমূলও পুরোপুরি মিশে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।
তবে দল বাঁচাতে মরিয়া তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই ‘ইন্ডিয়া’ (INDIA) জোটের বৈঠকে উপস্থিত থেকে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন। দলীয় সূত্রে খবর, অস্তিত্ব রক্ষার এই চরম সংকটে তাঁরা কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে রাজনৈতিক ও আইনি সমর্থনের জোরালো আবেদন জানিয়েছেন। আপাতত মিশে যাওয়ার খবর নিশ্চিত না হলেও, কংগ্রেসের শরণাপন্ন হওয়া তৃণমূলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
এবার কি মিশে যাবে কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস? সনিয়া-রাহুলকে ধরে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা মমতা-অভিষেকের? সনিয়া-রাহুলের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক মমতা অভিষেকের। যখন একে একে সবাই হাত ছেড়ে দিচ্ছে, তখন দেড় ঘণ্টা সনিয়া-মমতার বৈঠক। অভিষেকের ঘাড়ে গ্রেফতারি নিঃশ্বাস ফেলছে, সঙ্গে নেই প্রায় কোনও বিধায়ক ও সাংসদ, সেই আবহে গতকালের পর আবার আজকে পরপর দুদিনের বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলের মতে, সনিয়া গান্ধী মমতাকে প্রস্তাব দিয়েছেন যদি তৃণমূল, কংগ্রেসে মিশে যায়, তাহলে উল্লেখযোগ্য দুটো পদ পেতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল।
এই ঘটনা সত্যি হলে, অর্থাত্ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে রাজি হলে, বিদ্রোহী তৃণমূলের বিধায়ক ও সাংসদরা বেশ অস্বস্তিতে পড়বে। যেখানে লোকসভার সাংসদদের দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেলে তবেই ভাঙবে তৃণমূল কংগ্রেস,সেখানে এখন এই অবস্থায় যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যায় তাহলে লোকসভায় কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা ১০০। তার দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন মানে প্রায় ৬৬ জন সংসদের সমর্থন লাগবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস মিশে একত্রিত হয়ে যাওয়া দলটিকে ভাঙতে গেলে। তাহলে সে ক্ষেত্রে এতজন সংসদে সমর্থন পাওয়া মুশকিল হবে দল ভাঙাতে। রাজনৈতিক মহলের মতে মমতা অভিষেক চিন্তা ভাবনা করছেন সনিয়ার এই প্রস্তাবে সারা দেবেন কি না। কারণ তাদের হাতে দল বাঁচানোর জন্য হয়তো এখন এই একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
আসলে এ যেন মমতার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। গত ৪ দিন ধরে মমতা-অভিষেক দিল্লিতে দফায় দফায় মিটিঙ করছেন-- তৃণমূলকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন গেমপ্ল্যান করে চলেছেন-- ঠিক সেই সময় কংগ্রেস তথা সনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে এখন এই প্রস্তাব অর্থাত্ তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যাক কমগ্রেসে আর দুটি দল মিলে একটি একক দল হবে-- নিঃসন্দেহে রাজ্য রাজনীতিতে সব থেকে বড় খবর এটি। রাজনৈতিক সূত্র মারফত্ খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, এই বৈঠক প্রাথমিক ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। কী করবেন মমতা-অভিষেক তা এখন সময়ের অপেক্ষা।
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