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  • /Mamata Banerjee: ঐতিহাসিক পালাবদল: ২৮ বছর পর তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যাচ্ছে আবার জাতীয় কংগ্রেসে? মমতা-সনিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরেই বিরাট খবর

Mamata Banerjee: ঐতিহাসিক পালাবদল: ২৮ বছর পর তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যাচ্ছে আবার জাতীয় কংগ্রেসে? মমতা-সনিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরেই বিরাট খবর

TMC-INC merge news: অভিষেকের ঘাড়ে গ্রেফতারি নিঃশ্বাস ফেলছে, সঙ্গে নেই প্রায় কোনও বিধায়ক ও সাংসদ, সেই আবহে গতকালের পর আবার আজকে পরপর দুদিনের বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:08 PM IST
Mamata Banerjee: ঐতিহাসিক পালাবদল: ২৮ বছর পর তৃণমূল কংগ্রেস মিশে যাচ্ছে আবার জাতীয় কংগ্রেসে? মমতা-সনিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরেই বিরাট খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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