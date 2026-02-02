Ajit Pawar's Death: দুর্ঘটনা নয়! বিমান ভেঙে অজিত পওয়ারের মৃত্যু বিজেপির ভয়ংকর ষড়যন্ত্র? বিস্ফোরক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Plane Crash Death: কয়েক দিন আগে অজিত পওয়ার বলেছিলেন, বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে কিছু ফাইল আছে। এর পরপরই এই দুর্ঘটনা!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 2, 2026, 08:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিছক দুর্ঘটনা নাকি ঘটানো দুর্ঘটনা? মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল শিবসেনা (উদ্ধব সেনা) ও কংগ্রেস। মমতার সুরেই শিবসেনা ও কংগ্রেসের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'There is Something Fishy About The Crash!' তাদের সন্দেহ, দুর্ঘটনার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও গল্প আছে!  

বারামতিতে জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র সভাপতি অজিত পওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র ঝড় উঠেছে। যার রেশ কাটার কোনও লক্ষণ-ই নেই যেন। বিরোধী নেতারা দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন। বুধবার পুনে বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের আগের মুহূর্তে ভেঙে পড়ে অজিত পওয়ারের বিমান। মৃত্যু হয় ৬৬ বছর বয়সী অজিত পওয়ারের। 

তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণ এনসিপি শিবিরের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি করেছে। পাশাপাশি মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে অনিশ্চয়তাও বাড়িয়েছে। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পওয়ারের মৃত্যু হয়, যখন এনসিপির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছিল। যা নিয়ে দুর্ঘটনার পর মুহূর্তেই সন্দেহ প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। বলেন, 'শুনেছিলাম অজিত পওয়ার BJP জোট ছেড়ে NCP-তে যোগ দিতে চলেছেন, আর আজই মৃত্যু!' এমনকি এই দুর্ঘটনায় চক্রান্ত থাকতে পারে সন্দেহ করে 'সুপ্রিম' তদন্তেরও দাবি জানান মমতা।

এবার শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় রাউতও অজিত পওয়ারের মৃত্যু নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুললেন। তিনি বলেন, “অজিত পওয়ারের দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। প্রশ্ন তাঁর নিজের দলের ভিতরই উঠছে। বিষয়টি সত্যিই কিছুটা সন্দেহজনক। পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে!” রাউতের বিস্ফোরক বক্তব্য, “অজিত পওয়ার তাঁর পুরনো ঘরে ফিরতে চলেছিলেন, কিন্তু বিজেপি বলে তাদের কাছে সেচ সংক্রান্ত ফাইল আছে। আর তারপরই রহস্যজনক দুর্ঘটনা। কয়েক দিন আগে অজিত পওয়ার বলেছিলেন, বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে কিছু ফাইল আছে। এর পরপরই এই দুর্ঘটনা! প্রথম দিন থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। তখন থেকেই এটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। এর মানে অজিত পওয়ার এনডিএ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরা সন্দেহজনক লোক। আমি সংসদে এই বিষয়টি তুলব।”

রাউতের কংগ্রেস নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ারও বলেন, “অজিত দাদার আকস্মিক মৃত্যু একটি ষড়যন্ত্র হতে পারে! এটা একটা চক্রান্ত এবং এর তদন্ত হওয়া উচিত। এনসিপির দুই শিবিরকে একজোট হওয়া থেকে আটকাতে কোথাও একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আর সেই কারণেই এত তাড়াতাড়ি উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ পূরণ করা হল। রাজনীতি খুব নোংরা হয়ে গেছে।” প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শরিক এনসিপি শিবিরের নেতা অজিত পওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মাত্র ৩ দিনের মাথাতেই, শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করানো হয়।

যদিও রাউতের মন্তব্যের জবাবে বিজেপি নেতা উজ্জ্বল নিকম সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মৃত আত্মাকে নিয়ে এভাবে নোংরা রাজনীতি করা লজ্জাজনক। আমরা সবাই জানি যে এটা একটা দুর্ঘটনা। এটা নিছক দুর্ঘটনা, এর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র নেই।” উল্লেখ্য, ভাইপো অজিত পওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে কাকা শরদ পওয়ারকেও বলতে শোনা যায়, এটা দুর্ঘটনা! সবকিছুতে রাজনীতি টানবেন না!

West Bengal assembly Election 2026: বিগ আপডেট! বিধানসভা নির্বাচন কি পিছোচ্ছে? নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে অলআউট আক্রমণে মমতা...
