RSS Activist Death: বিজেপির টিকিট না পাওয়ায় হতাশা! আরএসএস কর্মীর চরম সিদ্ধান্ত... বাড়িতেই...

RSS Activist Death: বিজেপির টিকিট না পাওয়ায় হতাশা! আরএসএস কর্মীর চরম সিদ্ধান্ত... বাড়িতেই...
Kerala: বিজেপির প্রার্থী হবে এই আশা বুনেছিলেন। কিন্তু তালিকা বেরোনোর পর দেখেন, সেখানে তাঁর নাম নেই। হতাশায় চরম সিদ্ধান্ত কর্মীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত শনিবার কেরালার থিরুভনন্তপুরমে এক আরএসএস কর্মী আত্মহত্যা করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁকে আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনের জন্য বিজেপি থেকে টিকিট দেওয়া হয়নি। মৃত ব্যক্তির নাম আনন্দ কে. থাম্পি। তিনি থ্রিক্কান্নাপুরামের বাসিন্দা। শনিবার সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাড়ির একটি শেডে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
পুলিসের জানিয়েছে, থাম্পি আশা করেছিলেন তিনি থ্রিক্কান্নাপুরাম ওয়ার্ড থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু যখন তাঁর নাম বিজেপির প্রার্থী তালিকায় দেখা যায়নি, তখন তিনি হতাশার মধ্যে পড়েন। স্থানীয় বিজেপি নেতারা দাবি করেছেন, থাম্পি কখনও তাদের কাছে টিকিটের জন্য আবেদন করেননি। তারা বলছেন, তাঁর মৃত্যুকে টিকিট না দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়।
নিজের নাম তালিকায় না থাকায় থাম্পি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন যে তিনি স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, থাম্পি বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে আরএসএস ও বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন এবং শনিবার দুপুরে আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা তিনি আরএসএস কর্মীদের জানিয়েছিলেন।
তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন যে কিছু স্থানীয় নেতা, যারা বালু চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের স্বার্থে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এছাড়া, স্বাধীন প্রার্থী হওয়ার পর তাঁর কিছু বন্ধু তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিলেন, যা তাকে আরও অবসাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে থাম্পি বাড়ির শেডে ঝুলন্ত অবস্থায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বন্ধুরা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু সন্ধ্যে মধ্যেই তিনি মারা যান।
বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে আমি হতবাক হয়েছি। জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা বলার পরে জানা গেছে, তার নাম শর্টলিস্টে ছিল না। আমরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখব।' জেলার বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, থাম্পি কখনও তাদের কাছে টিকিটের জন্য যাননি। তারা বলছেন, তার মৃত্যুকে টিকিট না দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। তবে তার অন্যান্য অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।
অন্যদিকে, শিবসেনা নেতারা জানিয়েছেন যে, বিজেপি তাকে টিকিট না দেওয়ার পর থাম্পি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য তাদের কাছে সমর্থন চেয়েছিলেন। তাদের মতে, জেলা নেতারা শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা থাম্পির হোটেলে একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর থাম্পি শিবসেনার সদস্য হয়েছেন এবং শনিবার সকালে প্রচারণায় যুক্ত ছিলেন। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে, আত্মীয়দের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হবে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
