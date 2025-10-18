English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mysterious Disease in Bihar Village: মৃত্যুভয়ে কাঁপছে গোটা গ্রাম, ৪০ পার করলেই অজানা রোগে পঙ্গু হতে থাকে শরীর...

Mysterious Disease in Bihar Village: পরিবারের একজনের কিছু হলে তো একটা কথা কিন্তু বিনোদের পরিবারের অনেকেরই একই অবস্থা। বিনোদের স্ত্রী পূর্নি দেবী, মেয়ে ললিতা কুমারী, ১৯ বছরের ছেলে ফিলিপ কুমার অসুস্থ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 18, 2025, 06:51 PM IST
Mysterious Disease in Bihar Village: মৃত্যুভয়ে কাঁপছে গোটা গ্রাম, ৪০ পার করলেই অজানা রোগে পঙ্গু হতে থাকে শরীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চল্লিশ পার হলেই একের পর এক শরীরের অঙ্গ অচল হতে থাকে। দিন যত যায় ততই তা বাড়তে তাকে। অবশেষে মৃত্যু। বিহারের মুঙ্গেরের দুধ পানিয়া গ্রামে এরকমটা ঘটে হামেশাই। ২০১৯ সাল থেকে শয্যাশায়ী বিনোদ বেসরা। তার বয়স এখন ৫৬। তিনিই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি। 

Add Zee News as a Preferred Source

শুধু বিনোদই নন, গ্রামে রয়েছেন এমনই ২৫০ জন মানুষ। যাদের মধ্য খুব কম মানুষই রয়েছেন যারা সুস্থভাবে ৪০ পার করতে পেরেছেন। পাহাড়  আর সবুজে ঘেরা এই গ্রাম থেকে চোখ ফেরানো মুসকিল। কিন্তু গোটা গ্রাম যে ভুগছে কোনও এক অভিশাপে। এক অজানো রোগ গ্রাস করেছে গোটা গ্রামকে।

সর্বভারতীয় এক দৈনিকের খবর অনুযায়ী আদিবাসী অধ্যুসিত এই গ্রামে বহু মানুষ বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। কারও প্রবল শ্বাসকষ্ট। গ্রামের অন্তত ২৫ শতাংশ মানুষ প্রায় পঙ্গু। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটেন। বিনোদ বেসরা ওই সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমার শরীরটা ক্রমশ অচল হয়ে যাচ্ছে। আমার বয়স এখন ৫৬। ২০১৯  থেকে আমি বিছানায় পড়ে আছি। বাড়ি থেকে বের হতে পারি না। পাটনা-সহ বহু জায়গায় চিকিত্সা করিয়েছি। কোনও কাজ হয়নি। একবার আমার পায়ে আঘাত লাগে। ক্রমশ তা সেরে যায়। কিন্তু তার পরই দেখা গেলে আমার পা আর শিরদাঁড়া কাজ করছে না। কোনও চিকিতসাতেই কোনও ফল হয়নি।

পরিবারের একজনের কিছু হলে তো একটা কথা কিন্তু বিনোদের পরিবারের অনেকেরই একই অবস্থা। বিনোদের স্ত্রী পূর্নি দেবী, মেয়ে ললিতা কুমারী, ১৯ বছরের ছেলে ফিলিপ কুমার অসুস্থ। পূর্নির শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে, মেয়ে অসুস্থ, ছেলেরও সেই একই অবস্থা। মাঝেমধ্যে বিছানায় উঠে বসেন বিনোদ কিন্তু তার জন্য অনেকের সাহায্য়ের প্রয়োজন হয়।

জেলা প্রশাসন এতদিন নড়েচড়ে বসেছে। জেলা মেডিক্যাল অফিসার বোঝার চেষ্টা করছেন এর পেছনে আসল কারণ কী। তিনি নিজে ওই গ্রামে গিয়েছিলেন। গিয়ে তিনি দেখেছেন গ্রামে ২৪-৩০ বছর বয়সী মানুষদের হাড় সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। অনেকে বলছেন তাদের মাংস পেশীতেও প্রবল যন্ত্রণা হয়ে থাকে। এনিয়ে তিনি অর্থোপেডিক ও নিউরো সার্জেনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলে জানিয়েছেন। 

আরও পড়ুন-পাক হামলায় নিহত ৩ আফগান ক্রিকেটার! রক্তাক্ত আফগানিস্তান...

আরও পড়ুন-ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর, ধোঁয়ার ঢাকল বিশাল এলাকা, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা...

গ্রামবাসীদের ধারণা, এই ভয়ংকর রোগের সূত্রপাত সরকারি নলবাহিত পানির সরবরাহের পর থেকেই। তাঁদের দাবি, সেই পানিই দূষিত এবং মারাত্মক রোগের মূল কারণ। প্রশাসনের কাছে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তবে সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ পেলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। বিহার রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ জানিয়েছে, দ্রুত গ্রামে জল পরীক্ষার দল পাঠানো হবে। এখনও পর্যন্ত এই রহস্যজনক রোগে মারা গেছেন ফুলমনি দেবী, রমেশ মুর্মু, মালতি দেবী, সালমা দেবী, রাঙালাল মারান্ডি এবং নান্দু মুর্মু। এঁদের বয়স ছিল ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। গ্রামবাসীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন— “আজ আমার পাশের ঘরে মৃত্যু, কাল হয়তো আমার পালা!”

দুধ পানিয়া গ্রামের মানুষদের একটাই দাবি— “যত দ্রুত সম্ভব পানির উৎস পরীক্ষা করে চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক। নইলে গোটা গ্রামই হয়তো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে।”

এই ঘটনার তদন্তে এখন পুরো বিহার রাজ্যই কৌতূহলী ও উদ্বিগ্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিষয়টি অবহেলা করা হলে এটি হতে পারে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ গ্রামীণ স্বাস্থ্য সংকটের একটি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Mysterious diseasebihar village diseasemungerHaveli Kharagpur
পরবর্তী
খবর

Dog Cobra Fight: বিষাক্ত সাপের মারণ ছোবল, কোবরা-কুকুরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত...
.

পরবর্তী খবর

India tour of Australia 2025: 'সারা রাত অঝোরে কেঁদেছি', ব্যাক-টু-ব্যাক কাপ দিয়েছে...