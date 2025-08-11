English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 11, 2025, 01:21 PM IST
US H1B Visa rules changes: ট্রাম্পের কোপে ভারতীয় শিশুরা! H1B ভিসার নিয়মে বড় পরিবর্তনে বিপন্ন অগুনতি চাকুরেদের সন্তানরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন অভিবাসন নীতির পরিবর্তন H-1B কর্মীদের সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। নতুন মার্কিন নীতি অনুযায়ী H-1B ভিসাধারীদের সন্তানদের 'age out' হওয়ার এবং গ্রিন কার্ডের যোগ্যতা হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

বয়স গণনা: 

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) Child Status Protection Act (CSPA) এর বয়স গণনার জন্য তাদের নীতি ম্যানুয়াল আপডেট করেছে, যা ১৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। এই নতুন নির্দেশিকা USCIS-কে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের সাথে সারিবদ্ধ করে 'Final Action Dates' চার্ট ব্যবহার করে ভিসার প্রাপ্যতা নির্ধারণের জন্য।

পূর্বে, USCIS 'Dates for Filing' চার্ট ব্যবহার করত, যা কখনও কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাইরের আবেদনকারীদের জন্য বিভিন্ন বয়স গণনার দিকে পরিচালিত করত। শুধুমাত্র 'Final Action Dates' চার্ট ব্যবহারের এই পরিবর্তনটির অর্থ হল, একটি ভিসা তখনই পাওয়া যায় বলে বিবেচিত হবে যখন সেই নির্দিষ্ট তারিখটি বর্তমান হবে। এই পরিবর্তন CSPA-এর অধীনে একটি শিশুর সুরক্ষিত থাকার সময়কাল কমাতে পারে, যার ফলে তারা আগের তুলনায় দ্রুত 'age out' হতে পারে। CSPA হল এমন একটি আইন যা দীর্ঘ ভিসা জটের কারণে ২১ বছর হওয়ার পর শিশুদের গ্রিন কার্ডের যোগ্যতা হারানো থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

ভিসা-নীতি: এই নীতি পরিবর্তনটি ভারতীয় H-1B ভিসাধারীদের জন্য উদ্বেগের কারণ, কারণ তারা ইতিমধ্যেই বহু দশক ধরে ভিসা জটের মুখোমুখি। তাদের সন্তানরা জীবনের বেশিরভাগ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার পরেও তাদের আইনি মর্যাদা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

সম্প্রতি মার্কিন অভিবাসন নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা H-1B ভিসা নিয়ে আমেরিকায় কর্মরত পেশাদারদের সন্তানদের জন্য উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই নতুন নীতি অনুযায়ী, যেসব H-1B ভিসাধারীর সন্তানরা গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের আইনি সুরক্ষা হারাতে হতে পারে।

মূল পরিবর্তন কী?

এই নতুন নীতিতে 'Child Status Protection Act (CSPA)' সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। CSPA-এর অধীনে, সাধারণত ২১ বছর হওয়ার পর একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের গ্রিন কার্ড আবেদনের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। এই পরিস্থিতিকে 'aging out' বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শিশুদের ২১ বছর বয়স হয়ে গেলেও তাদের সুরক্ষা দেওয়া হতো, যাতে গ্রিন কার্ড পেতে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে তাদের আইনি মর্যাদা হারাতে না হয়।

কিন্তু নতুন নীতি কার্যকর হলে, এই সুরক্ষা বাতিল হতে পারে। এর ফলে যেসব শিশু গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে ২১ বছর পূর্ণ করবে, তাদের বাবা-মায়ের নির্ভরশীল মর্যাদা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তাদের আইনি অধিকার চলে যেতে পারে এবং এমনকি তাদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হতে পারে।

কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?

এই নীতি পরিবর্তনের ফলে হাজার হাজার ভারতীয় H-1B ভিসাধারীর পরিবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা গ্রিন কার্ডের জট (backlogs) এর কারণে অনেক ভারতীয় পরিবার কয়েক দশক ধরে অপেক্ষা করছেন। এই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে অনেক শিশু তাদের আইনি মর্যাদা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে, যদিও তারা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় আমেরিকায় কাটিয়েছে এবং সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের আমেরিকান মনে করে।

এই পরিবর্তনের ফলে H-1B ভিসাধারীরা এবং তাদের পরিবারগুলো গভীর উদ্বেগে রয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, এই নীতি তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেবে।

